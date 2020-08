Chine : grâce à ce drone équipé de lances à incendie, les pompiers pourraient gagner un temps précieux !

En France, comme dans de nombreux pays du monde, les pompiers se retrouvent face à de grosses difficultés lorsqu’il faut éteindre un incendie en hauteur. Grande échelle, nacelle, lance à eau, les moyens déployés sont phénoménaux mais pénibles pour les hommes.

Une idée géniale nous vient de Chine et notamment de la société EHang, spécialisée dans les drones. En équipant un de leurs drone, le Ehang 216, ils réalisent probablement le rêve de tous les pompiers du monde… Quand un feu se déclare au 35ème étage d’une tour, pas facile de le maîtriser sans éviter les dommages collatéraux ! Ce devrait être désormais possible !

EHang fabricant d’un taxi volant est las d’attendre le feu vert des autorités pour l’exploiter. Alors ils ont transformé leur futur taxi volant en super extincteur pour les pompiers. Sur le toit du taxi, six canons guidés par une visée laser. Sur la face avant, une lance à incendie. Et à l’intérieur, un pompier évidemment ! Il peut monter à 600 m de hauteur et déverser 150 litres de mousse et projeter de l’eau à 10 m environ.

Il peut également être télécommandé depuis le sol et se déplace à 130 km/h… En France, le délai d’intervention moyen est de 15 minutes sur une intervention et 3 minutes sur un incendie. Encore faut-il pouvoir se frayer un chemin dans certains endroits embouteillés. Le taxi volant permettrait assurément de gagner du temps et d’éviter les propagations des flammes aux habitations du dessus.

Crédit photo : Ehang / Capture d’écran YouTube

Testé à Yunfu, le « canadair des villes » a prouvé son efficacité ! Si seulement toutes les casernes du monde pouvaient en bénéficier, ce serait une avancée révolutionnaire dans la lutte contre les incendies en ville !