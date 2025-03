Une maison complètement détruite après l’explosion d’une batterie résidentielle ?

Les systèmes de stockage résidentiels ont le vent en poupe alors que de plus en plus de ménages adoptent l’énergie solaire. En effet, le recours à ces dispositifs intelligents permet non seulement de réduire sa dépendance au réseau, mais aussi de diminuer son empreinte carbone. De plus, la plupart des batteries domestiques, lorsqu’elles sont associées à une source d’énergie renouvelable telle que l’énergie solaire ou éolienne, permettent de vendre le surplus de production, offrant ainsi une source de revenus supplémentaire. Cependant, la mise en œuvre de tels systèmes comporte aussi des risques, et ce, malgré le fait que les fabricants s’efforcent d’améliorer continuellement la sécurité de leurs produits.

Un incident majeur

En Allemagne, par exemple, dans la commune de Schönberg, dans le Land de Schleswig-Holstein, une maison familiale a pris feu fin février. Incendie à la suite de ce que certains experts locaux qualifient d’évènement tragique dû à l’explosion d’une batterie domestique. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une supposition. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine exacte de l’incendie qui a gravement endommagé l’une des façades latérales du bâtiment résidentiel. Selon les témoins, une forte détonation a été entendue suivie d’une onde de pression et d’une épaisse fumée. Heureusement, les propriétaires n’étaient pas à l’intérieur au moment des faits. Ils étaient en vacances.

Pas de victime à déplorer

Selon les autorités locales, aucune personne n’a été blessée et les feux ont rapidement été maitrisés par les pompiers. Malheureusement, en raison de l’intensité de l’explosion et des flammes, la maison présente un risque élevé d’effondrement. Elle pourrait donc être démolie. Concernant le coût des dommages, il est évalué à plusieurs centaines de milliers d’euros. D’après les premiers rapports, la maison a été construite par Viebrockhaus qui l’a également équipé de panneaux solaires et d’un système de stockage d’énergie résidentiel.

La batterie en cause ?

Interrogé sur l’incident, le corps des électriciens du Schleswig-Holstein a déclaré que la batterie pourrait avoir explosé en raison d’une surcharge. Concrètement, cela suppose que le système de stockage s’est chargé de manière excessive en raison du temps ensoleillé et que l’énergie excédentaire n’a pas été injectée dans le réseau électrique. « À ma connaissance, c’est la première fois qu’un système de stockage par batterie explose sous cette forme dans le Schleswig-Holstein. Je sais qu’il est techniquement possible qu’un tel système explose en raison de la technologie lithium-ion. Toutefois, cela ne se produit que lorsqu’il y a des problèmes techniques dans la batterie elle-même ou dans le système de contrôle de la charge », a réagi un expert local du nom de Jan Feddern.

Pour leur part, les pompiers ont déclaré que le bâtiment résidentiel n’était pas chauffé au gaz, ce qui écarte la piste d’une explosion due à une fuite de combustible. Plus d’infos : ndr.de. Le risque zero n’existe pas avec les batteries, mais ces évènements restent cependant extrêmement rares, connaissez-vous des cas d’incendie ou d’explosion dans votre entourage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .