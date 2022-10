Aquilohm : ils inventent un chauffage très innovant, deux fois moins énergivore qu’un convecteur électrique

En Ille-et-Vilaine, près de Vitré, deux hommes, Jean-Christophe Gérard et Nicolas Guilloux, viennent d’inventer un mode de chauffage innovant et révolutionnaire… À l’image de certains inventeurs, qui ont fabriqué leur invention dans leur garage, eux aussi ont perfectionné leur trouvaille chez eux avant de parvenir à proposer un produit commercialisable. Leur invention est une peinture chauffant fabriquée à base d’encre thermique, mais la commercialisation est difficile, et les certifications compliquées à obtenir… Ils ont donc mis leurs connaissances en commun pour lancer l’entreprise Aquilohm, qui propose un chauffage innovant produisant de la chaleur par rayonnement et qui chauffe les murs au lieu de chauffer l’air. Découverte !

La rencontre des deux associés

Jean-Christophe Gérard possède une grande expérience en électrotechnique et crée d’abord, en 2013, une entreprise spécialisée en électroluminescence. Il rencontre alors Nicolas Guilloux, qui, lui, possédait son agence de communication à Châteaubourg. Ils sont ensuite sélectionnés pour un concours national en électroluminescence, sans recevoir de prix: l’utilisation de LED n’était pas encore au « goût du jour » … En 2020, ils s’associent de nouveau et fondent l’entreprise TMA (Transition Minérale Active) et continuent leurs recherches, déposent les demandes de certification et les brevets… En 2022, ils lancent enfin leur invention : Aquilohm, un dispositif de chauffage innovant.

Aquilohm qu’est-ce que c’est ?

Jean-Christophe explique dans une interview accordée au Journal de Vitré, que “là où un chauffage classique chauffe l’air, leur produit ne chauffe pas l’air mais les murs, le plafond, le sol, les meubles. Ils utilisent un rayonnement infrarouge lointain, qui est bénéfique pour l’assainissement”. Les chauffages Aquilohm commencent par enlever l’humidité contenue dans les murs, puis les chauffent. Lorsque les murs arrivent à saturation, leur émissivité permet à la chaleur de rayonner dans la pièce… Cela s’appelle la biorésonance, et c’est un peu le même principe que pour les rayons du soleil qui, en passant à travers une vitre, la chauffent. Les inventeurs précisent qu’il faut une excellente isolation de la maison pour pouvoir profiter de ce mode de chauffage afin que le mur ne rayonne pas à l’extérieur… En revanche, le système permet de chauffer les deux parois d’une cloison intérieure par exemple. De plus, il fonctionne en basse consommation à 24 V ou 48 V et consomme donc moins d’électricité. Selon la certification CE obtenue, le chauffage des deux Bretons assurerait une économie de 12 % en comparaison d’une pompe à chaleur, et de 50 % par rapport à un convecteur électrique classique.

Où est l’innovation ?

Les deux hommes expliquent que ce chauffage existe déjà en Autriche, mais que les murs qui l’utilisent sont revêtus d’un film constitué de nickel, de carbone et d’argent, et que le produit fonctionne sur du 240 V, donc à basse tension, ce qui n’est pas le cas du concept autrichien. La véritable innovation est d’avoir intégré leur première invention, la peinture thermique à base d’eau et d’encres naturelles, sur leur revêtement chauffant. Ils ont déjà installé une quarantaine de produits de leur gamme, notamment dans un bâtiment de logements sociaux à Rennes, ou encore dans une chaîne hôtelière… Ils espèrent désormais s’ouvrir aux particuliers et commerçants ! Plus d’informations ? Rendez sur le site web d’Aquilohm.