Enercool, une peinture réfléchissante innovante offrant un gain thermique de 6°C en moins à l’intérieur des bâtiments

Avec les températures caniculaires que nous avons connues en juillet, vous avez peut-être pu vous rendre compte de la chaleur étouffante qui régnait lorsque vous êtes en ville. Dans la plupart des agglomérations françaises, les bâtiments sont relativement anciens, vitrés ou de couleur sombre. De nombreux spécialistes en climatologie s’accordent à dire que les bâtiments actuels ne correspondant plus aux vagues de chaleur qui s’abattent sur les villes. Citons en exemple certaines îles grecques qui abritent, en intégralité, des bâtiments d’une blancheur immaculée. Et si la solution anti-chaleur qui rafraîchit les bâtiments sans réchauffer le climat, se trouvait dans une peinture blanche ? Comme celle imaginée par Enercool, une start-up nantaise qui souhaite protéger tous les bâtiments contre la chaleur. On vous explique tout !

Les canicules, de plus en plus fréquentes

Selon Météo France, l’année 2022 est pour le moment, l’année la plus chaude enregistrée. Mai et juillet ont déjà connu des périodes de fortes chaleurs, y compris dans des régions habituées à une pluviométrie importante comme la Normandie, ou la Bretagne. Cette année, personne n’a échappé aux plus de 40°C ! Ces canicules devraient être deux fois plus fréquentes d’ici 2050. En parallèle, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra réduire drastiquement notre consommation d’énergie. Mais comment faire pour parvenir à ce compromis si l’on ne commence pas par changer certaines choses ancrées dans notre société ? Dans les années à venir, il va donc falloir diminuer notre consommation de climatisation, trop énergivore, et donc, trouver des alternatives écologiques aux gaz émis par ces machines qui tournent en ce moment à plein régime. C’est donc à cette problématique qu’Enercool tentera de répondre avec une solution efficace et écologique fabriquée en France : de la peinture blanche réflective anti-chaleur pour toiture.

Quelle est cette peinture innovante ?

Maxime Claval, fondateur d’Enercool, explique dans un communiqué que la peinture blanche réflective anti-chaleur s’applique sur n’importe quel revêtement de toiture et qu’en baissant la température de la surface du toit, le gain thermique à l’intérieur des bâtiments pourrait aller jusqu’à 6°C en moins. Ce qui permettrait aux bâtiments non équipés de climatisation de pouvoir s’en passer… Les bâtiments publics pourraient être les premiers à être recouverts de cette peinture innovante afin de préserver le confort de ceux qui les occupent.

Cette solution est d’ailleurs préconisée par l’ADEME et les experts du GIEC, pour ramener un peu de fraîcheur au cœur des villes. La peinture Enercool a un pouvoir réfléchissant de 83%, elle réfléchit donc les rayons du soleil, résiste aux ultra-violets et protège les bâtiments de la chaleur. Elle a une durée de vie de 10 ans au minimum et ne créé aucune surconsommation de chauffage en hiver.

Le créateur de cette peinture explique : “Si tous les bâtiments équipés de climatisation sont repeints, nous pouvons réaliser une économie d’énergie de 40%. Cela représente environ 6,2TWh/an, soit l’équivalent de la production d’un réacteur nucléaire sur 1 an.” Cette peinture peut également être utilisée par les particuliers, elle s’applique comme une peinture classique sur tous types de toiture: il suffit juste de mettre une peinture d’accroche, puis d’ajouter deux couches de peinture réfléchissante Sunprotect.

“En baissant la température de la surface du toit de 40°C, le gain thermique à l’intérieur des bâtiments peut aller jusqu’à 6°C en moins, offrant ainsi un confort optimal en été. Une baisse significative qui se ressent immédiatement suite à l’application. Les bâtiments encore non équipés de climatisation pourront dorénavant s’en passer avec cette solution et préserver le confort des occupants : logements, crèches, écoles, bureaux…” Enercool

Des innovations pour bientôt

Enercool lancera prochainement d’autres produits anti-chaleur, comme des peintures de rénovation de toiture de couleur ardoise et tuile, car tout le monde n’a pas le droit de repeindre un toit en blanc par exemple ! Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site Enercool.fr, sur la page Facebook Enercool Nantes ou sur le compte LinkedIn Enercool.