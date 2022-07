L’invention des haies solaires verticales pourrait réduire les coupures et pénuries d’électricité affirme cette étude

Chaque jour, dans le monde entier, les réseaux électriques connaissent ce que l’on appelle des pics de consommation. Selon EDF, en France, ces pics de consommation se produisent chaque soir de la semaine entre 18h et 22h, quand les gens rentrent chez eux. Ils sont évidemment plus prononcés en hiver qu’en été… Ces fameux pics de consommation obligent donc les fournisseurs d’électricité à produire plus sur ces laps de temps, pour pouvoir assurer un apport suffisant à tous les foyers. EDF explique que des moyens de production sont alors activés en complémentarité des centrales nucléaires. Ce peut-être par exemple le cas des centrales thermiques ou photovoltaïques. Dans certaines régions, comme la Bretagne ou la région PACA, les solutions de complémentarité manquent et des coupures ponctuelles pourraient survenir dès l’hiver prochain. Une solution déjà utilisée en agriculture pourrait alors apporter une réponse à l’équilibre du réseau : les haies solaires verticales. On vous explique tout !

Les haies solaires verticales c’est quoi ?

Dans le monde agricole, les haies solaires verticales sont des panneaux bifaciaux installés à la verticale, limitant ainsi l’empreinte au sol. Grâce à un système d’ancrage simple et réversible, les haies produisent de l’énergie tout en garantissant le passage des engins agricoles et éventuellement des troupeaux de bêtes. Du fait de leur faible empreinte au sol et de leur facilité d’installation, ces haies pourraient s’imposer comme solution pour produire l’énergie supplémentaire en cas de pics de consommation et permettre la stabilisation du réseau électrique.

Pourquoi doit-on absolument apprendre à maîtriser ces pics de consommation ?

RTE, gestionnaire du réseau de transports estime que lors de pics de consommation comme en avril dernier, les Français avaient besoin de 73 000 MW aux alentours de 9 heures. Or, “la production d’électricité devrait être de 65 000 MW”; la France devait donc importer les 8000 MW manquants ou trouver une alternative pour les produire, tout en évitant d’avoir recours à des solutions polluantes… Aujourd’hui, la production manquante est fournie par des centrales électriques de pointe équipées de turbines à gaz ou de centrales hydro-électriques, quand elles sont disponibles. Les centrales photovoltaïques peuvent aussi fournir ces mégawatts manquants, mais elles sont généralement plus productives en été et ne règlent donc pas le problème des besoins en temps réel, qui sont évidemment plus importants en hiver.

Pourquoi les panneaux solaires verticaux auraient alors un rôle à jouer ?

Des scientifiques de l’université des sciences appliquées de Leipzig se penchent sur l’intérêt de développer des installations photovoltaïques verticales pour produire l’énergie nécessaire lors des pics de consommation. Les panneaux étant bifaces, ils pourraient permettre de capturer les rayonnements solaires directs ou indirects. Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont utilisé un modèle développé à l’université d’Aalborg, qui simule le fonctionnement du système énergétique d’un pays en faisant varier différents paramètres.

“L’idée clé derrière le concept d’investissement de Next2Sun est le placement vertical de modules solaires spéciaux, qui peuvent utiliser le rayonnement solaire des deux côtés. Les modules bifaciaux sont orientés vers l’est et l’ouest. Cela signifie que l’électricité est produite principalement le matin et le soir. Les zones situées entre les rangées de modules Agri-PV peuvent être utilisées comme d’habitude à des fins agricoles. Les bandes fleuries qui en résultent continuent à offrir de l’espace, notamment pour le monde des insectes et de nombreuses espèces d’oiseaux en voie de disparition.” Next2sun.de

Ils ont également examiné deux scénarios différents: l’un avec stockage d’énergie en masse, et l’autre sans stockage. Enfin, ils se projettent à l’horizon 2030, en tenant compte de la croissance de la demande de 1 200 TWh par an. « En incluant des installations de stockage d’une capacité totale de 1 TW / 1 TWh dans ses modèles, et en supposant que 70% des installations solaires sont constituées de panneaux verticaux, les émissions de CO2 des centrales électriques allemandes pourraient monter à 2,1 t/an », ont déclaré les chercheurs. Les haies photovoltaïques nous permettront donc peut-être à l’avenir d’éviter les coupures d’électricité qui nous pendent au nez !