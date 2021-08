Pour la première fois, la production mondiale d’électricité par le solaire ou l’éolien dépasse celle du nucléaire

La transition électrique serait-elle vraiment entrain de changer le monde ? Si l’on en croit un récent rapport publié par le site allemand Ember, pour la première fois, la production d’électricité par le solaire ou l’éolien dépasserait la production par le nucléaire.

En comparant les six premiers mois de 2021 à ceux de 2019, les résultats montrent que la transition électrique se trouve bien engagée. Pour réaliser cette étude, les auteurs, Dave Jones, Nicolas Fulghum et Peter Tunbridge s’appuient sur les données de 63 pays qui couvrent 87% de la production mondiale d’électricité. Décryptage.

Une hausse de la demande

La demande d’électricité mondiale a dépassé la croissance de l’électricité propre, ce qui a invariablement augmenté la production de charbon, et donc, les émissions de CO2. Les émissions mondiales du premier semestre ont bondi de 12% par rapport à 2020. Mais l’année 2020 ne peut pas servir d’année référence, car de nombreuses entreprises se sont trouvées à l’arrêt complet pendant les confinements liés à la pandémie. Par rapport à une année « normale » comme 2019, les émissions sont de 5%.

La demande a été satisfaite à 57% par de l’éolien ou du solaire et à 43% par l’énergie au charbon: c’est la première fois que l’éolien et le solaire fournissent plus de 50% de l’électricité mondiale !

Aucun pays ne se démarque en particulier

En analysant les résultats pays par pays, aucun n’a vraiment réalisé une « reprise verte ». Cependant, plusieurs pays comme les Etats-Unis, la Corée, le Japon ou l’Union Européenne obtiennent cette année des émissions de gaz plus faibles qu’avant la pandémie.

Dans les pays comme la Chine, l’Inde ou le Vietnam, la demande d’électricité est en très forte hausse; l les émissions de CO2 le sont donc aussi. Même si ceux-ci ont également augmenté leur production d’électricité à base d’énergies renouvelables, on ne peut pas parler de reprise verte.

La Chine, mauvais élève de la transition électrique ?

Rien d’étonnant, la Chine doit absolument accélérer sa production d’électricité via le solaire ou l’éolien. Dans ce pays d’Asie, la demande en électricité augmente de 14% mais plus de 68% de l’électricité produite provient du charbon, pour à peine 30% par l’éolien ou le solaire. C’est d’ailleurs l’un des pays qui a vu sa production au charbon augmenter de 3% entre 2019 et 2021. Mais la Chine entend remédier à ces mauvais chiffres: en effet, le pays projette de construire une station solaire dans l’espace qui pourrait produire au moins autant qu’une centrale nucléaire.

Des efforts mondiaux à faire encore

Evidemment il reste pour tous les pays du monde de nombreux efforts à faire pour atteindre une production d’électricité verte. Mais il semblerait que l’on commence à voir les premiers résultats; il va donc falloir poursuivre dans les années à venir la transition électrique « verte » et augmenter les parcs éoliens ou panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics.

Quant à la Chine, la production industrielle y est si gigantesque que l’on ne peut que comprendre la forte demande en électricité. Mais les autorités semblent décidées à fabriquer de l’électricité « propre » ! Pourvu que cela fonctionne !