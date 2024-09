L’éolienne domestique et sans pâles d’Aeromine testée sur le toit d’un constructeur automobile

En mai dernier, je vous ai fait découvrir l’Aeromine 500. Il s’agit d’une éolienne domestique qui arbore une conception innovante sans pâles. Elle promet, à coût égal, une productivité de 50 % supérieure à celle d’une installation solaire photovoltaïque. Aujourd’hui, nous apprenons que le système a séduit le BMW Startup Garage, un programme lancé par le constructeur allemand pour soutenir les jeunes entreprises développant des technologies innovantes. Dans le cadre d’un projet pilote, le géant de l’automobile a sélectionné son usine d’Oxford, où la MINI est fabriquée, pour installer un prototype du générateur éolien immobile développé par Aeromine Technologies. Cette installation vient en complément du système solaire photovoltaïque déjà en place sur le site.

Une éolienne pas comme les autres

Rappelons que l’Aeromine 500 consiste en une unité fixe conçue pour être installée en hauteur et orientée vers le vent dominant. Cette éolienne dépourvue de pales adopte des profils aérodynamiques verticaux qui ont pour rôle de générer un effet de vide. Grâce à ce phénomène, l’air est dirigé vers un propulseur interne qui convertit l’énergie mécanique en électricité. Sa conception radicalement différente de celle des éoliennes traditionnelles permet à cette machine révolutionnaire de fonctionner de manière silencieuse et de cohabiter avec la nature. En effet, elle ne présenterait aucun danger pour les oiseaux. De plus, Aeromine Technologies affirme utiliser des matériaux durables et recyclables pour sa fabrication.

Réduire l’empreinte carbone du groupe

Ce générateur éolien de la start-up américaine se veut ainsi être une alternative aux éoliennes conventionnelles qui sont non seulement bruyantes, mais aussi pointées du doigt par les écologistes pour leur impact négatif sur la faune aviaire. Son choix par BMW pour équiper l’usine d’Oxford, au Royaume-Uni, s’inscrit dans la volonté de la société de réduire son empreinte carbone. Effectivement, le constructeur privilégie de plus en plus le recours aux énergies renouvelables pour sortir de l’utilisation des combustibles fossiles. Avec ce projet pilote, BMW évaluera les performances et la fiabilité de l’Aeromine. En fonction des résultats, le système pourrait être déployé dans d’autres sites de production du groupe.

Un partenariat important

Du côté d’Aeromine Technologies, ce partenariat avec le leader mondial des voitures « premium » constitue une aubaine pour valider les arguments qui accompagnent le produit. Nombreux sont effectivement ceux qui doutent du potentiel de celui-ci à révolutionner le secteur de l’énergie éolienne. Selon Claus Lønborg, PDG de la jeune entreprise américaine, la solution a été conçue pour pouvoir être couplée à une installation photovoltaïque afin de favoriser l’autoconsommation et de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

« Les nouvelles technologies sont essentielles pour trouver la solution la plus efficace à nos besoins. Cela inclut des innovations passionnantes de la part de nouveaux acteurs », a par ailleurs déclaré Urs Sambale, chef de projet en charge du développement durable chez BMW Group Real Estate Europe. Plus d'infos : press.bmwgroup.com.