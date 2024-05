Aeromine 500, une éolienne de toiture qui produit 50 % d’énergie en plus que l’énergie solaire

Contrairement aux panneaux solaires, les turbines éoliennes sont moins populaires du fait qu’elles soient bruyantes et puissent présenter un danger pour les oiseaux. À cela s’ajoute un niveau de complexité d’installation plus ou moins élevé. En conséquence, ces machines semblent plutôt être réservées à la production d’électricité à grande échelle dans des parcs éoliens offshore et onshore. Ainsi, rares sont les bâtiments qui disposent d’une infrastructure d’énergie éolienne pour répondre à leurs besoins en électricité. Avec sa solution innovante, la start-up américaine Aeromine Technologies veut changer cette situation. Son invention consiste en une éolienne sans pâles qui, en plus d’être compacte et immobile, promet un rendement comparable à celui d’une installation photovoltaïque.

Un rendement élevé ?

L’éolienne révolutionnaire inventée par l’entreprise basée à Irvine, en Californie, aux États-Unis, est protégée par un brevet. Elle arbore une conception innovante qui lui permet, à coût égal, de produire 50 % d’énergie en plus qu’une installation solaire photovoltaïque. Concrètement, le dispositif adopte un design avec des profils aérodynamiques pour garantir une efficacité élevée. En termes d’encombrement, il n’occupe qu’environ 10 % de l’espace nécessaire pour installer des modules solaires censés générer une quantité d’énergie identique. De plus, il peut produire de l’électricité à tout moment, c’est-à-dire 24/7, tant qu’il y a du vent. Rappelons que les panneaux solaires ne fonctionnent que le jour.

Facile à installer

Grâce à son design immobile, le générateur éolien d’Aeromine Technologies est silencieux et ne présente aucun risque pour les oiseaux. Sa compacité facilite son intégration sur le toit des bâtiments et le rend particulièrement discret. Comme il n’est pas nécessaire d’utiliser un support spécifique, le coût d’installation est largement inférieur à celui des éoliennes à pales conventionnelles. De plus, cela signifie que la machine peut être déployée au niveau du site où l’énergie produite sera utilisée, éliminant ainsi le besoin de mettre en place une infrastructure supplémentaire pour le transport de l’électricité.

Productivité et disponibilité

Ce générateur éolien innovant pèse environ 450 kg. Sa version standard supporte des vents allant jusqu’à 193 km/h. Aeromine Technologies a aussi développé un modèle pouvant résister à des vents allant jusqu’à 254 km/h. Pour produire de l’électricité, le système s’appuie sur un générateur à aimant permanent affichant une puissance de sortie de 5 kW. Il est possible d’en combiner plusieurs unités afin d’augmenter la capacité de production. À ce propos, un système composé de 10 éoliennes pourrait générer jusqu’à 150 000 kWh d’électricité par an, en fonction de la configuration de l’installation. À noter que la start-up américaine prévoit de commercialiser sa solution aux États-Unis, au Canada et en Europe à partir de l’année prochaine grâce à un financement récent de 9 millions de dollars. Plus d’infos : aerominetechnologies.com. Seriez-vous prêts à installer ce type d’éolienne chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .