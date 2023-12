Aujourd’hui, les technologies éoliennes se déclinent en plusieurs variantes pour s’adapter à différentes situations. Bien que les éoliennes traditionnelles soient efficaces, elles présentent certains inconvénients tels que leurs coûts de fabrication, d’installation et d’entretien élevés, leur impact sur la faune et leur intermittence. Elles doivent être installées sur de vastes terrains situés dans des régions offrant des conditions de vent favorables. En effet, elles s’arrêtent de tourner lorsque le vent est trop faible ou trop fort. Pour éviter ces contraintes, l’entreprise britannique Katrick Technologies a ainsi développé des panneaux éoliens capables de produire de l’électricité même à faible vitesse de vent. Ces nouveaux modules fonctionnent à faible altitude, et ce, même au niveau du sol. Nous vous invitons à en apprendre plus sur cette technologie de production d’énergie renouvelable.

Un mode de fonctionnement ingénieux

Basée à Glasgow, en Écosse, la start-up Katrick Technologies est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie et des énergies renouvelables. Elle a pour vision de changer la méthode de production des énergies propres en développant des solutions adaptables et performantes. Ses panneaux éoliens ont une conception unique qui imite les nids d’abeilles. Ainsi, ils sont composés de nombreux conduits de canalisations comprenant plusieurs bobines aérodynamiques qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. Leurs profils aérodynamiques oscillants captent l’énergie cinétique du vent. Puis, les aérogénérateurs convertissent l’énergie captée en oscillations mécaniques, transformées à leur tour en énergie électrique. Grâce à une densité et à une surface de travail importantes, ces panneaux récupèrent efficacement l’énergie cinétique du vent.

Un système éolien plus respectueux de l’environnement

Contrairement aux imposantes éoliennes conventionnelles, ces nouveaux panneaux éoliens nécessitent moins d’espace. Ils sont plus faciles à installer et à entretenir grâce à leur design compact et à leur mode d’installation à faible altitude. Ils sont adaptés pour des projets d’exploitation d’énergie renouvelable dans les environnements urbains ou industriels, où l’installation des turbines traditionnelles est impossible. Ils pourraient être déployés dans des structures existantes, sur les toits des bâtiments, sur les stations de recharge pour VE, en bord de route, etc.

Leurs ailettes oscillantes seraient en mesure de capter les niveaux de vent les plus bas. Ces profils aérodynamiques peuvent rapidement réagir aux changements instantanés de la vitesse et de la direction du vent à basse altitude. Outre cela, les risques de collision avec les oiseaux sont limités grâce à leur conception stationnaire. En effet, cette technologie est dépourvue de turbine qui tourne pour fonctionner.

Des tests réalisés avec succès

La start-up Katrick Technologies collabore avec l’Université de Strathclyde à Glasgow pour mettre au point ce convertisseur d’énergie éolienne. Selon elle, la première étape des tests de son prototype Alpha s’est passée avec succès au Silverstone Sports Engineering Hub, au Royaume-Uni. Les experts ont constaté qu’un kilomètre de ces panneaux éoliens installés en bord d’une route était capable de produire une quantité d’électricité suffisante pour alimenter 760 foyers chaque année ou recharger 80 000 voitures équipées de batteries Tesla de 90 kW.

Sur son site web, cette entreprise affirme que le coût actualisé de l’énergie (LCOE) de cette technologie est moins élevé que toutes les autres solutions similaires, sauf les éoliennes terrestres. Après cette phase de test réussie, elle prévoit de poursuivre le développement et l’optimisation de ces panneaux éoliens. Plus d’informations : Katricktechnologies.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

