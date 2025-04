EO Canopy, une remorque de camping hors réseau, autonome en eau et en électricité

Electric Outdoors est une start-up basée à Southfield, dans le Michigan, aux États-Unis. Dans le but d’offrir à ses clients une expérience révolutionnaire et durable en matière de camping, elle développe des solutions innovantes et écologiques destinées aux amateurs de grands espaces. Son produit phare, l’EO Canopy, consiste par exemple, en une plateforme de camping à la pointe de la technologie qui ambitionne de révolutionner les loisirs en plein air. Dotée d’un puissant système photovoltaïque, il s’agit d’une solution de camping hors réseau qui promet des séjours durables en pleine nature. Fait intéressant, étant donné qu’elle est considérée comme une remorque, l’EO Canopy ne nécessite aucun permis, du moins outre-Atlantique.

Une plateforme mobile ultra performante

Pour l’anecdote, la jeune entreprise américaine est née en 2023 d’une volonté de rendre les activités en plein air plus durables. « À l’heure actuelle, moins de 20 % des chargeurs de VE sont situés dans des zones reculées […] Electric Outdoors résout ce problème en amenant le camping hors des sentiers battus vers la révolution des véhicules électriques de manière durable, déployable et abordable », peut-on lire sur son site web. L’EO Canopy consiste ainsi en une structure mobile capable de générer suffisamment d’énergie pour répondre aux besoins de deux maisons américaines par jour. Bien sûr, cela lui permet également de recharger la batterie d’une voiture électrique.

Des panneaux solaires totalisant une puissance de plus de 6 kW

Avec une puissance solaire installée de 6,6 kW, soit de 6 600 watts, l’EO Canopy est en mesure de fournir 45 à 65 kWh d’énergie par jour. En plus de cette capacité impressionnante en matière de conversion de l’énergie solaire en électricité, le système est pourvu d’une batterie sodium-ion de 154 kWh, laquelle peut d’ailleurs être quadruplée, en fonction des besoins. La plateforme de type caravane est équipée d’une borne de recharge de niveau 2. À cela s’ajoutent des connexions de 30 et 50 ampères. Pour garantir une expérience hors réseau prenante, Electric Outdoors a prévu un générateur d’eau atmosphérique qui peut produire jusqu’à 68 litres d’eau pure par jour.

Prix et disponibilité

On notera aussi le fait qu’un réservoir supplémentaire d’une capacité de 378 litres est destiné au stockage de l’eau excédentaire. Pour couronner le tout, l’EO Canopy dispose d’une connexion internet par satellite via Starlink. L’espace de vie, qui mesure 2,4 × 6,1 mètres, comporte 2 ou 4 lits. L’éclairage est assuré par des lampes LED. La structure est équipée d’une douche recyclante et de toilettes à incinération. Par ailleurs, il est question d’une kitchenette de base comportant un congélateur, un évier et une plaque de cuisson à induction à deux brûleurs.

L’EO Canopy est disponible en vente au prix de 150 000 dollars, soit environ 138 000 €. Plus d’infos : electricoutdoors.com. Cette remorque de camping est folle, tout comme son tarif, mais elle vous promet une expérience en toute autonomie, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .