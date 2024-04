Jinko Solar dévoile les premiers panneaux solaires « zéro carbone », les Neo Green (635 W)

Le soleil est une gigantesque source d’énergie propre et renouvelable que nous pouvons exploiter pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus d’entreprises se lancent ainsi dans la fabrication de panneaux solaires afin de répondre à une demande mondiale en forte croissance. Les processus industriels pour fabriquer de tels appareils peuvent toutefois avoir une empreinte carbone élevée, surtout s’ils impliquent l’utilisation de combustibles fossiles et de matières premières issues des milieux naturels. Voilà pourquoi le géant chinois Jinko Solar s’est engagé dans l’initiative mondiale RE100 qui vise à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables au sein des entreprises industrielles.

Des usines certifiées Zero Carbon Factory

Selon les informations de l’entreprise, les signataires de ladite initiative s’engagent à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir 100 % de leurs besoins en énergie d’ici à 2025. Les premières usines de Jinko Solar à être conformes à cette norme se trouvent à Leshan, Chuxiong et Shangrao, en Chine. Elles ont la particularité d’être alimentées à l’énergie solaire, hydroélectrique et éolienne. Fait intéressant, ces installations sont également certifiées « Zero Carbon Factory » par TÜV Rheinland. Les premiers produits profitant de ces démarches écologiques viennent justement d’être lancés. Les panneaux solaires Neo Green sont d’ailleurs fabriqués avec des matériaux recyclés.

JinkoSolar unveils its groundbreaking 'Neo Green' modules, setting a new standard for sustainability in the solar industry. 🌱https://t.co/KVsYiuMOEN — JinkoSolar (@jinko_solar) March 1, 2024

Une efficacité impressionnante

Jinko Solar a par ailleurs réduit l’utilisation du plastique. En matière de logistique, l’entreprise privilégie les moyens de transport neutres en carbone. Cela vaut tant pour l’approvisionnement que pour la distribution. Les nouveaux modules solaires photovoltaïques proposent une puissance de sortie allant jusqu’à 635 watts. Leur rendement est tout aussi impressionnant dans la mesure où il est de 23,23 %. Dans un premier temps, la firme prévoit de fabriquer l’équivalent de 5 GW de panneaux solaires Neo Green au sein des usines mentionnées ci-haut. En bref, l’entreprise ambitionne de réduire considérablement son empreinte carbone tout en maximisant sa production afin de soutenir les efforts visant à réduire l’utilisation des combustibles fossiles à l’échelle internationale.

D’autres usines dans le monde

À noter qu'en plus de ses infrastructures de production situées en Chine, Jinko Solar possède des usines aux États-Unis, en Malaisie et au Vietnam. Le groupe compte actuellement près de 1000 employés techniques et de R&D. « Nous sommes extrêmement fiers de lancer nos premiers panneaux Neo Green produits dans des usines qui utilisent de l'électricité provenant de sources renouvelables, soulignant ainsi les efforts que nous déployons pour respecter notre engagement en faveur du développement durable », a déclaré Dany Qian, vice-présidente de Jinko Solar. Plus d'infos : jinkosolar.com.