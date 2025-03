Basecamp dévoile une caravane tout-terrain étonnante pour vivre en autonomie, hors réseaux

Les premiers rayons de soleil réchauffent l’atmosphère, le printemps arrive ! Cela nous donne immédiatement des envies de vacances, non ? Vous rêvez de partir loin des foules, d’explorer des endroits reculés tout en conservant un confort optimal ? Laissez-moi vous présenter l’Airstream Basecamp Xe qui pourrait bien être votre prochaine alliée. Avec son système électrique autonome et son équipement tout-terrain, cette caravane est pensée pour les amateurs d’overlanding (voyage d’aventure en autonomie) et de camping sauvage (boondocking en anglais). Fondée sur la version Basecamp 20, elle embarque une technologie optimisée pour les voyages hors réseau. Que vaut cette caravane 100 % électrique ? Voyons cela en détail.

Faisons le tour de ces performances techniques !

Airstream a conçu la Basecamp Xe pour procurer une indépendance énergétique maximale. Grâce à une batterie lithium-ion de 10,3 kWh, un onduleur de 3 000 W et 600 W de panneaux solaires sur le toit, il est possible d’alimenter tous les équipements embarqués sans dépendre d’une source externe. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, un panneau solaire supplémentaire de 300 W peut être ajouté via un port plug-and-play. Ce système permet d’utiliser un réfrigérateur/congélateur de 122 l, une plaque à induction amovible, ainsi qu’un micro-ondes et un climatiseur en option. En complément, un réservoir de propane de 9 kg assure un relais énergétique fiable pour le chauffe-eau et chauffage Truma Combi, qui peut fonctionner en mode électrique, au propane ou en mode hybride.

Une petite visite guidée de l’intérieur

L’intérieur de la Basecamp Xe reprend l’agencement de la Basecamp 20, dévoilée en 2020. À l’arrière, un espace modulable avec deux banquettes se transforme en un lit king-size de 208 × 198 cm, idéal pour deux adultes. À l’avant, un second coin repas, niché sous une grande baie vitrée panoramique, se convertit en lit de 122 × 198 cm, portant la capacité de couchage à quatre personnes. La cuisine, compacte, mais fonctionnelle, comprend un évier, des espaces de rangement intelligents, et un plan de travail pratique. Côté salle de bain, la douche est équipée d’un système de recirculation d’eau Showermiser, qui permet d’optimiser l’utilisation du réservoir d’eau propre de 87 L, idéal pour les séjours prolongés loin des points d’eau.

Une baroudeuse dans l’âme ?

Parce qu’une caravane électrique ne serait rien sans un châssis adapté, la Basecamp Xe repose sur le châssis renforcé « X » d’Airstream. Il bénéficie d’une rehausse de suspension de 7,5 cm, de pneus tout-terrain et d’un pare-pierres pour une protection renforcée sur les chemins accidentés. Avec un poids à vide de 1 700 kg, elle reste maniable malgré son équipement complet. Avec la Airstream Basecamp Xe, il est désormais possible de partir à l’aventure sans contrainte énergétique. Grâce à son autonomie renforcée, son aménagement optimisé et son équipement tout-terrain, elle s’impose comme une référence pour les amateurs de road trips hors réseau.

Son prix de 76 900 $ (environ 70 800 €) reste élevé, mais pour ceux qui recherchent une solution nomade complète, elle représente un investissement intéressant. Plus d’informations sur airstream.com. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre caravane classique pour une version 100 % électrique ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .