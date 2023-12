AntiShanty dévoile une remorque de camping tout-terrain très légère équipée d’une tente de toit rigide

AntiShanty n’en est pas à ses débuts sur le marché des remorques et des accessoires de camping. Basée à North Logan, dans l’État américain de l’Utah, la marque est notamment connue pour sa caravane Rigid Roof RR-1 qui bénéficie d’une construction en aluminium de qualité aéronautique. À cela s’ajoute un vaste espace de vie et de rangement. Récemment encore, elle a levé le voile sur le Dwell Shell, un kit capable de transformer un pick-up en camping-car… Comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons aujourd’hui par le biais de nos confrères de New Atlas que la société vient de lancer une remorque off-road qui allie robustesse et praticité.

Des parois en aluminium riveté

Baptisée 4XD, la nouvelle remorque hors route d’AntiShanty arbore un design unique. Ses parois en aluminium riveté lui procurent un look agréable tout en offrant aux campeurs une excellente protection contre les intempéries. Elle est donc prête à être utilisée en toute saison. L’utilisation de ce matériau ne découle pas uniquement d’un choix d’ordre esthétique et de robustesse, l’entreprise l’a également adopté pour s’assurer que la remorque soit la plus légère possible. Un pari qu’elle a réussi à tenir dans la mesure où celle-ci pèse entre 454 et 680 kg. Cette caractéristique en fait aussi une alternative intéressante aux caravanes plus grandes de la firme.

Une remorque multi-usage

Actuellement, la 4XD est la remorque de camping la plus petite qui figure sur le catalogue d’AntiShanty. Autant dire qu’il s’agit d’une solution capable de répondre aux exigences des amateurs de loisirs de plein air qui sont à la recherche d’une cellule compacte pour dormir et cuisiner, pour ne citer que ça. En effet, cette remorque multi-usage peut également servir pour le transport de matériel grâce à ses différents compartiments qui n’intègrent aucun tissu. C’est également le cas pour l’espace de couchage qui, sur d’autres remorques, se présente généralement sous la forme d’une tente de toit en tissu.

De multiples espaces de rangement

À l’arrière, le hayon rabattable peut faire office de banquette. Il donne accès à un espace de rangement impressionnant qui comporte un étage. Cet emplacement peut notamment servir pour le transport de divers équipements et ustensiles de cuisine. De plus, AntiShanty a prévu des rangements latéraux qui peuvent également servir de plans de travail. À l’avant, le caisson prismatique abrite un réfrigérateur coulissant et quelques espaces de rangement. L’espace de couchage situé sur le toit mesure 135 x 218 cm. Il peut accueillir deux adultes et un enfant ou un animal de compagnie.

La remorque est dotée d’éclairages LED, de prises 12V et de plusieurs ports USB pour recharger divers appareils mobiles. La remorque AntiShanty 4XD coûte à partir de 21 900 $ (~20 000 €). Plus d’infos : antishanty.com. Que pensez-vous de cette remorque de camping ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .