Comment voyager léger en conservant un certain confort et de l’espace pour les bagages ? Une équation difficile à résoudre lorsque l’on choisit le camping comme mode de vacances. La solution viendra peut-être de l’entreprise Hardside, qui, après le système Harsider pour camping-car et camionnettes, dévoile HardTent. C’est une tente sur le toit unique en son genre, grâce à ses parois en origami qui s’ouvrent de manière douce pour envelopper les campeurs de protections solides de chaque côté. Avec 6 554 campings référencés en France, selon l’Insee, vous trouverez bien un petit emplacement pour y déplier votre tente de toit ! Je vous invite à sa découverte.

Des parois rigides en origami

Que ce soit pour les tentes de toit à coque dure ou souple, les parois en tissu demeurent un composant essentiel sur la plupart des modèles. Le tissu reste évidemment commode, mais lorsque l’on se retrouve perchés sur le toit d’une voiture, parfois en plein vent, le tissu n’est pas très protecteur. C’est la raison pour laquelle cette tente de toit est innovante ! En effet, elle se dote de parois pliables à plat et dépliables à la manière d’un origami, un art japonais qui consiste à plier du papier pour leur donner des formes originales. Ce n’est pas la première tente de toit de ce style, mais leur prix était souvent rédhibitoire. Avec des prix avoisinant les 10 000 €, elles ne sont pas très accessibles, il faut le reconnaître ! La HardTent est beaucoup moins chère, vous connaîtrez son prix en fin d’article.

Un composite rigide en nid d’abeille

La HardTent vise à offrir confort et protection, grâce à une combinaison d’isolation imperméable et de système de ventilation. Hardsider a réussi à créer la première tente à parois rigides qui allie élégance, convivialité et accessibilité, procurant ainsi une option sérieuse pour ceux qui envisagent d’opter pour une tente de toit robuste. La HardTent intègre le même système HardWall en origami pré-plié que le surmatelas pour pick-up de Hardsider, permettant d’ériger les trois murs en soulevant simplement le toit. Ceci assure une installation rapide et propre, comparable à celle des tentes de toits classiques en tissu. Toutefois, ses parois sont fabriquées à partir d’un composite rigide en nid d’abeille, permettant une isolation imperméable pour un abri solide et chaud, quelles que soient les conditions météorologiques. De plus, un système d’admission d’air double garantit une ventilation optimale, limitant ainsi la condensation à l’intérieur.

Une des tentes de toit les plus minces du marché

À l’intérieur, Hardside a amélioré le confort habituel des tentes de toits en installant un système de ressorts Froli pour un meilleur soutien du matelas en élastomère polyoléfine (POE). Ce qui favorise également une meilleure circulation de l’air pour réduire la condensation. Avec des dimensions de 132 × 229 cm, le matelas peut confortablement accueillir deux personnes. Une fois refermée sur le toit, la HardTent reste l’une des tentes de toit les plus minces sur le marché, avec seulement 18 cm de hauteur lorsqu’elle est fermée.

Enfin, elle pèse « seulement » 90 kilos, ce qui vous permettra de ne pas trop surconsommer en matière de carburant. Elle est disponible sur commande au prix de 5 562 €, mais nous ignorons si la livraison est possible en France. En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur hardsider.com.