Des chercheurs inventent une tente de camping dotée d’un système de climatisation intégré au tissu

Les beaux jours vont revenir et il va être temps de repenser au soleil, aux vacances, aux longs ponts du mois de mai qui pourront vous emmener vers un séjour nature. Qui dit séjour nature dit parfois séjour en camping ou randonnée avec la tente « sur le dos » ou dans le coffre de la voiture. Une tente, c’est un morceau de toile qui, généralement, vous protège de la pluie et du vent, mais beaucoup moins du froid ou de la chaleur. Les canicules de l’été dernier nous font craindre le pire quant aux étés suivants. Il va donc peut-être falloir trouver des moyens de rester au frais, même sous la toile de tente ! Cela tombe bien, des chercheurs de l’université du Connecticut ont inventé une tente auto-réfrigérante fonctionnant uniquement avec de l’eau et du soleil. Découverte.

Quelle est cette invention ?

L’idée vient de M. Al Kasani, chercheur à UConn, qui a collaboré sur le projet avec les Services de commercialisation des technologies (TCS) et le Center for Clean Energy Engineering (C2E2) de l’université. Ils sont parvenus à mettre au point une nouvelle technologie hors réseau qui refroidit la température interne d’une tente d’environ 7 ºC par rapport à l’air extérieur. Pour fonctionner, la tente a seulement besoin d’un élément naturel que l’on trouve généralement assez facilement dans la nature ou dans un camping. Cet élément est l’eau, et il faudra disposer d’approximativement 4 l d’eau pour bénéficier de cette nouvelle technologie pendant 24 h.

D’où leur est venue cette idée ?

Comme une évidence, les chercheurs américains se sont inspirés de la nature pour trouver une solution à ce problème. Ils sont partis du principe des plantes qui absorbent l’eau par les racines, puis transpirent pour se rafraîchir. La technologie de cette tente auto-réfrigérante s’inspire donc du biomimétisme, soit de la science qui imite la nature !

Pour parvenir à ce résultat, il fallait simplement dénicher un matériau adéquat, qui pourrait absorber l’eau et la faire remonter à travers la toile de tente pour abaisser la température intérieure. L’idée étant, bien entendu, d’inventer un système qui fonctionnerait sans électricité ni autre apport d’énergie externe. « La technologie la plus efficace actuellement sur le marché est une tente à réflexion infrarouge » explique Michael Invernale, responsable principal des licences chez TCS. C’est avec cette technologie qu’ils ont imaginé leur tente de camping très innovante.

Comment fonctionne-t-elle ?

Dans une tente classique, lorsqu’il fait chaud à l’extérieur, nous avons l’impression qu’il fait encore plus chaud à l’intérieur. Ce qui n’est pas forcément exact, mais nous le ressentons ainsi. Le problème vient du fait que l’air ne circule pas à l’intérieur, ce qui donne l’impression d’une sorte d’étuve. Avec la technologie de refroidissement par évaporation inventée par les chercheurs américains, les parois s’humidifient par le bas et en s’évaporant à travers la chaleur, l’eau rafraîchit l’intérieur de la tente. Leur tente innovante est hyper légère à transporter et n’a qu’un mince impact environnemental. Évidemment, une tente auto-réfrigérante est bien plus facile à transporter qu’un ventilateur ou un système de climatisation, même s’ils sont portables.

« Le système de refroidissement est alimenté par des réactions répétées à l’infini entre l’eau et les nanoparticules de titane, ce qui élimine les émissions et utilise des ressources renouvelables » explique le scientifique. De plus, le titane est un matériau disponible en quantité suffisante pour produire ce type de tentes. Un avantage supplémentaire peut être attribué à cette nouvelle technologie : celui de purifier l’air extérieur, avant qu’il ne soit rediffusé dans la tente grâce aux nanoparticules qui ont également des propriétés antimicrobiennes. Actuellement au stade de la recherche, rien ne dit que cette invention sera commercialisée, alors qu’elle est pourtant très ingénieuse, non ? Plus d’informations : today.uconn.edu