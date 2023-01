Le puits canadien, une invention écologique et économique pour construire une maison sans chauffage ni climatisation

Pour nous chauffer, nous connaissons les moyens classiques tels que les radiateurs, les poêles à pellets ou à bois, les chaudières à gaz, etc. Tandis que pour nous rafraîchir, nous usons parfois de la climatisation. Saviez-vous qu’il existait un moyen de se chauffer ou de se rafraîchir via un échangeur air-sol, aussi appelé puits canadien, puits provençal ou encore échangeur géothermique ? Très utilisé dans les maisons passives, le puits canadien permet d’alimenter un bâtiment en air, chaud ou froid, en le faisant circuler dans un conduit enterré dans le sol. Pour fonctionner, le puits canadien utilise l’inertie thermique du sol et l’air est utilisé comme fluide caloporteur. Le tube enterré, lui, fait office d’échangeur thermique et permet de canaliser l’air pour le diffuser dans le bâtiment. Présentation.

Le puits canadien, un système ancien qui revient au goût du jour

Dans l’Antiquité, de nombreuses civilisations, notamment les Romains, creusaient des tunnels sous leur maison pour en rafraîchir l’air. Toute l’année, la température de la terre, à deux mètres de profondeur, varie seulement de 10 à 18 °C, alors qu’à l’extérieur, l’amplitude thermique peut être bien plus importante ! Un puits canadien ou provençal utilise donc la température naturelle du sol pour chauffer ou refroidir la température par le biais d’une canalisation souterraine.

Un puits canadien, qu’est-ce que c’est ?

En réalité, ce type de puits est une méthode de ventilation écologique qui exploite la géothermie. Il fonctionne ainsi sans aide mécanique, récupère l’air extérieur et le restitue à l’intérieur après un échange thermique avec le sol. Pour installer un puits canadien, il faut cependant réunir quelques conditions indispensables, à commencer par la possession d’un grand terrain permettant la mise en place du système. Il faut également que le sol soit plutôt humide, favorisant ainsi les échanges thermiques futurs.

De quoi se compose un puits canadien ?

Un puits provençal se compose d’une bouche d’aspiration de l’air extérieur sur laquelle sont disposés un filtre et une grille. Il faut ensuite disposer d’un conduit souterrain, creusé à un mètre de profondeur minimum, entre le puits et le bâtiment à alimenter. L’installation doit également comporter un regard de visite, un système de conduits intérieurs pour répartir la chaleur dans les différentes pièces. Enfin, comme tout système de chauffage, l’installation d’un puits canadien nécessite par ailleurs un ventilateur et des bouches d’aérations ou VMC à l’intérieur de l’habitation. L’air entrant dans le puits par la bouche d’aspiration passe alors dans le conduit souterrain, où il subit l’échange thermique avant d’être envoyé dans l’habitation par le biais d’un ventilateur.

Quels sont les avantages d’un puits canadien ?

Comme nous vous l’avons dit, le système du puits canadien permet de réaliser quelques économies puisque la source de chauffage ou de climatisation provient directement du sol. Le premier intérêt est donc de ne plus dépendre totalement du chauffage traditionnel, soit de réduire sa facture énergétique. Le second bénéfice est d’ordre écologique, car ce dispositif fonctionne en autonomie. D’ailleurs, il convient parfaitement aux maisons hors réseau telles que les tiny-houses ou maison d’hobbits. Si l’installation est parfaitement réalisée, il ne demandera que très peu de maintenance et un nettoyage du conduit tous les cinq ans environ. L’installation d’un puits canadien coûte entre 7 000 et 10 000 € selon le site Quelleenergie.fr. Ce dernier précise aussi qu’il est préférable de faire appel à un professionnel, car le moindre défaut pourrait compromettre son fonctionnement.