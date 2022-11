Biersafe : une invention géniale inspirée du puits canadien pour conserver vos boissons au frais, sans électricité

À l’automne ou en hiver, vous ne vous posez que très rarement la question de savoir comment conserver vos bières* au frais. Un rebord de fenêtre, le pack laissé sur la terrasse, et le tour est joué pour les matchs de la coupe du monde qui commencent le 20 novembre prochain. Mais, pour les futurs matchs de la coupe du monde de Rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, vous aurez peut-être besoin de garder vos bières au frais. Il vous reste donc quelques mois pour installer dans votre jardin, un Biersafe, une invention assez ancienne, mais qui revient sur le devant de la scène, à l’heure où il faut faire des économies d’énergie. Le Biersafe est un système de rafraichissement qui fonctionne sur le principe du puits canadien, et qui permet de garder les denrées au frais, sans électricité… Explications.

Le Biersafe qu’est-ce que c’est ?

Ce système nous vient d’Allemagne et consiste à enterrer un long cylindre qui permet de conserver jusqu’à 16 bières, au frais, mais sous terre ! Le Biersafe utilise le principe de la climatisation passive, comme celui utilisé par un puits canadien. Concrètement, les bières sont disposées sur un grand plateau à étage qui vient se ranger dans le tube, et qu’il vous suffit de soulever pour vous servir. Il se ferme par un couvercle étanche en surface et vous profitez de la fraîcheur des profondeurs du sol, sans aucune consommation d’énergie. Pour l’installer, il faudra tout de même prévoir un petit trou d’1,10 mètre de profondeur pour insérer le tube, que vous pouvez réaliser à l’aide d’un forêt spécial terre. Le constructeur affirme que le Biersafe peut vous permettre d’économiser 80 € d’électricité par an par rapport à une conservation d’autant de bière dans un réfrigérateur. Et, vous gagnerez de la place dans celui de votre cuisine !

Mais au fait, qu’est-ce qu’un puits canadien ?

Le puits canadien est un système de ventilation et d’aération qui utilise la géothermie pour refroidir ou réchauffer votre maison… Encore méconnu, car assez cher à installer, il est pourtant efficace, économique, écologique et pratique. Ce dispositif géothermique associe l’utilisation de l’air frais de l’extérieur et la température du sol et utilise l’écart de température entre les deux pour réduire ou augmenter la température de l’air qui entre dans la maison. Concrètement, l’hiver, l’air extérieur étant plus froid que la température du sol, il chauffe, et à l’inverse, en été, la chaleur du sol étant plus basse que celle de l’air extérieur, il refroidit l’air entrant.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un puits canadien ?

Les bénéfices sont nombreux sur un tel dispositif, puisqu’il est un moyen naturel de réchauffer ou refroidir l’air qui fonctionne quasiment sans énergie fossile. Il s’agit d’une source d’énergie propre, inépuisable et gratuite ! Le puits canadien est aussi économique et peut vous faire économiser jusqu’à 20 % par an sur votre facture énergétique… Tout dispositif ayant des avantages, a aussi des inconvénients, et le principal inconvénient du puits canadien est qu’il est coûteux à installer, car il nécessite d’importants travaux sur une maison déjà construite.

Le mieux étant, bien sûr, d’envisager un puits canadien si vous faites construire une maison, puisque le circuit s’installe dans le sol, donc dans les fondations. Il faudra investir 2 000 € dans l’installation, et prévoir aussi des frais de terrassement. Enfin, malgré les avantages écologiques et économiques, le puits canadien, n’est pas encore éligible au crédit d’impôt ! Peut-être le sera-t-il un jour, mais en attendant, aucun avantage fiscal n’est proposé pour installer ce genre de dispositif, qui permet pourtant d’économiser réellement !

