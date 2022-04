Comment fabriquer un réfrigérateur sans électricité (3 méthodes Do It Yourself)

Garder des aliments au frais lorsqu’il n’y a pas d’électricité peut nous sembler impossible à nous qui n’avons qu’à ouvrir la porte du frigo pour consommer des aliments frais. Dans certains pays où l’électricité est compliquée à obtenir, et où il faut la préserver, il y a quelques possibilités pour conserver les aliments. Si, de prime abord, on peut penser enterrer les denrées dans la terre, cela ne peut pas se faire avec tous les aliments. Nous vous proposons de découvrir deux manières étonnantes de fabriquer un réfrigérateur pour à peine quelques euros, et encore… Ces deux réfrigérateurs de terre peuvent être créés avec des objets de récupération et sont parfaits pour ceux qui se lancent dans l’autoconstruction d’une Earthship par exemple. Découverte.

Le réfrigérateur avec un tambour de machine à laver

Cette première solution va vous permettre de conserver vos légumes au frais sans pour autant qu’ils ne perdent leurs vitamines. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, en les conservant à 4°C dans un réfrigérateur. Si vous remontez un peu dans vos souvenirs, vous vous rappellerez peut-être que vos grands-parents conservaient les légumes à la cave (carottes, pommes de terre, poireaux, …) Pour réaliser ce réfrigérateur qui ne consomme rien, il vous faut simplement un vieux tambour de machine à laver, explique Marion Bredel sur son blog, et d’un trou creusé dans la terre. Mieux vaut prévoir de l’installer près de votre maison, cela vous évitera de courir au fond du jardin récupérer vos légumes s’il pleut des cordes ! Il faut ensuite choisir un endroit ensoleillé pour éviter une trop grande humidité du sol, et un endroit où il n’y a pas de plantation.

Comment installer le réfrigérateur sous terre ?

Il faut d’abord creuser un trou un peu plus grand que le tambour lui-même, puis verser au fond une couche de 10 centimètres de sable et graviers. On peut ajouter aussi un géotextile, mais cela reste facultatif. Déposez ensuite le tambour face ouverte sur le dessus; de préférence, choisissez un tambour à battant plutôt que coulissant, cela vous facilitera la tâche pour la suite ! L’ouverture de votre tambour doit arriver à ras du sol. Combler ensuite le trou avec de la terre. Puis dans le tambour, déposer une couche de paille au fond et enlevez un maximum de terre de vos légumes. Ce réfrigérateur est recommandé pour les légumes racines (carottes, panais, betteraves, pommes de terre). Ce dispositif ne prend pas l’eau, mais mieux vaut tout de même ajouter un petit couvercle en bois sur le dessus, de la paille ou une bâche pour l’hiver.

Le réfrigérateur Pot Zeer ou frigo du désert

Voici une autre manière de fabriquer un réfrigérateur sans électricité. Cette invention nous vient de Mohammed Bah Abba, enseignant nigérian qui a d’ailleurs fait breveter son frigo du désert en 1995. Le pot Zeer existe déjà dans certaines régions du monde. En Inde, il s’appelle Matka, en Afrique du Sud, il est le Uphisi et au Mali, le Garba.

Pour réaliser ce réfrigérateur, il faut du sable, des pots en terre cuite et de l’eau. Il faut donc deux pots en terre cuite de tailles différentes : le plus petit devra intégralement pouvoir rentrer dans le plus grand… Autour du petit pot, il faudra insérer une épaisse couche de sable de 4 cm environ, que l’on humidifiera par la suite.

Quel est le principe de fonctionnement du Pot Zeer ?

Le Pot Zeer maintient les aliments au frais grâce au principe de la thermodynamique, qui étudie le comportement thermique et les mouvements de chaleur. Le dispositif de réfrigération fonctionne par le refroidissement par évaporation. En mouillant le sable inséré entre les deux pots, la température du pot qui se trouve à l’intérieur diminue quand l’eau s’évapore. Le procédé est encore plus efficace quand l’air est chaud et sec, puisque l’évaporation est plus rapide. L’intérieur du pot doit être imperméable pour permettre la conservation des aliments. A l’inverse, le pot extérieur, doit, lui, être poreux pour que l’eau puisse s’y infiltrer. Grâce à ce procédé, on obtient une température plus basse de 5°C environ.

Un autre modèle plus actuel : le Kuno

Avec ce réfrigérateur sans électricité, nous sommes loin de la récupération et du bricolage. Nous sommes dans l’innovation… Le Kuno, c’est l’idée de deux étudiants malaisiens, Kuan Weiking et Theodore Garvindeo Seah, qui ont conçu leur réfrigérateur sans électricité pour le prix James Dyson 2020 pour la Malaisie ! Ils se sont inspirés du Labu Sayong, un pichet d’eau traditionnel qui forme un système de refroidissement naturel grâce à l’utilisation de matériaux de base comme l’argile.

Kuno a été conçu pour donner une alternative à ceux qui ont besoin de refroidir des aliments sans consommation électrique. Mais, il a également été imaginé pour réduire notre empreinte énergétique. Conçu en utilisant des méthodes ancestrales à base d’argile, il répond aux besoins de la modernité en s’inspirant du passé.

Comment fonctionne le Kuno ?

Sur le même principe que le Pot Zeer, le système fonctionne avec un rempotage à double paroi… Du sable est inséré entre les deux pots en argile, puis arrosé pour provoquer l’effet de refroidissement en éliminant la chaleur latente par évaporation. Et franchement, il est trop mignon le Kuno, puisqu’il a été imaginé sous forme de porte-plante…

Au-dessus votre plante en pot, et quand vous l’arrosez, vous faites fonctionner l’ingénieux système du Kuno… Sous la plante se trouve le frigo, dans lequel vous pouvez conserver vos fruits et légumes… Le design est magnifique. En revanche, nous ne savons pas si ce concept malaisien a été commercialisé, ou s’il a été uniquement créé pour le concours… Dommage, nous l’aurions bien imaginé trôner dans notre cuisine, pas vous ?

Quelques autres petites astuces ?

Ces réfrigérateurs sans électricité sont pour certains très faciles à construire, mais pour conserver vos bouteilles au frais par exemple, il suffit de les enterrer dans le sable, ou dans la terre, ou encore de les plonger dans une bassine d’eau fraîche… Si vous avez la chance d’avoir un peu de glace, jetez une poignée de gros sel dans votre récipient ! Le sel va faire fondre la glace en quelques minutes, et donc rafraîchir plus vite votre bouteille ! Et si vous n’avez ni glace, ni pot, ni sable, voici une astuce étonnante :

Enfermez votre bouteille dans un tissu bien mouillé;

Posez votre bouteille en plein soleil et dans un courant d’air;

Patientez quelques minutes, et votre bouteille sera fraîche…

Et c’est encore grâce à la thermodynamique et à l’évaporation que vous pourrez consommer votre boisson un peu plus fraîche !