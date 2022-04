Groundfridge : un réfrigérateur (monobloc) enterré qui fonctionne sans électricité

Que faites-vous quand il fait nuit ? Vous allumez une lumière pour voir ! Que faites-vous quand vous avez chaud ou froid ? Vous allumez la climatisation ou le chauffage ? Et pour garder vos aliments, vous les rangez évidemment dans votre réfrigérateur ! Mais comment font ceux, qui n’ont pas d’électricité ? Et comment faisaient nos anciens pour avoir de la nourriture ou des boissons fraîches ? Un designer néerlandais a peut-être LA solution, qui nous vient d’ailleurs du passé… Les aliments étaient conservés enterrés afin de rester frais constamment. Essayez d’enterrer vos boissons sur la plage, vous verrez que vous éviterez de boire de l’eau chaude ! C’est probablement à cette méthode ancestrale qu’a pensé le designer Floris Schoonderbeek, qui en 2015, inventait la Groundfridge ou cave souterraine. Présentation.

Quel est donc cet étrange électroménager ?

Le frigo souterrain Groundfridge est une cave d’un nouveau genre, mais qui devait lors de sa conception s’acheter comme un frigo, donc en magasin… Schoonderbeek proposait en fait une version innovante de la cave traditionnelle, construite sous terre, mais difficile à construire soi-même ! Le designer destinait son invention à ceux qui ont un terrain, mais pas de cave. Mais également à ceux qui vivent dans une tiny-house par exemple; là où il est quasiment impossible de creuser sous la structure pour réaliser une cave traditionnelle.

Comment fonctionne le Groundfridge ?

La cave souterraine a besoin de deux éléments naturels pour fonctionner : la terre et la nappe phréatique, dont elle utilise respectivement le pouvoir isolant et le pouvoir réfrigérant. N’allez cependant pas imaginer que vous pourrez faire des glaçons à l’intérieur. Le Groundfridge permet de conserver une température située entre 10 et 12 degrés toute l’année, soit la température parfaite pour stocker des fruits, des légumes, du fromage ou du vin.

Comment se présente-t-il ?

Le frigo souterrain se présente sous une forme sphérique avec une porte qui donne sur un escalier pour entrer à l’intérieur. Il est fabriqué avec un isolant qui ressemble aux parois d’un réfrigérateur classique. Il s’enterre à 1 mètre de profondeur, de préférence sur une butte de manière à laisser la porte accessible. Il faudra donc descendre au frigo au lieu de descendre à la cave ! A l’intérieur, le Groundfridge conçu par la marque néerlandaise Weltevree propose des étagères en bois pour ranger les denrées. Sa capacité intérieure est de 3000 litres, il pourrait aussi servir aux survivalistes vu son énorme contenance !

Est-il en vente ?

Lors de sa conception en 2015, le prix prévu était de 7450€. Il avait été nominé au Dutch Design Award qui récompense les innovations des designers néerlandais. Nous ne savons pas s’il est livrable en France, mais sur le site dédié, on apprend que trois modèles seraient disponibles :

Réfrigérateur au sol Original Plain pour 11.900€;

Groundfridge Original Complet pour 14.000€;

Le Groundfridge Original Complete plus The Chiller pour 17.500 €.

Les prix sont loin de celui annoncé au départ, quand même assez exorbitants pour un frigo souterrain non ? Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Groundfridge sur le site internet groundfridge.com, en espérant qu’il soit bien à jour !