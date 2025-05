EcoLoc, un module UV qui prolonge considérablement la vie de vos aliments dans le frigo

Vos tomates ou vos fraises sont restées dans votre frigo, et au moment de les couper, c’est la TUILE ! Elles ont pourri, et bonnes pour la poubelle plutôt que pour vos papilles ! Que diriez-vous d’un petit appareil ultra-technologique, qui lutte contre le pourrissement des légumes, et par la même occasion contre le gaspillage alimentaire ? Lui, c’est le kit EcoLoc, vendu 79 €, qui se présente comme une petite révolution anti-gaspillage. Pour ce faire, il combine lampe UV, des couvercles compatibles avec les boîtes 365+ d’IKEA, et des promesses à foison. Mise au point par PureFize Technologies et les chercheurs de la NTU de Singapour, cette innovation discrète, mais redoutablement efficace utilise la lumière UVC pour tuer les bactéries responsables du pourrissement. Plus de moisissures surprises sur vos framboises ! Et surtout, plus de culpabilité en jetant un reste qui aurait pu tenir encore un peu.

Une désinfection digne d’un labo, dans un coin de frigo

Quand j’ai lu que cette mini-lampe UV pouvait éradiquer des Pseudomonas aeruginosa, des E. coli, voire du SARS-CoV-2, j’ai d’abord cru à une liste issue d’un laboratoire ! Mais, non : il s’agit bien d’une technologie appelée « cathodoluminescence », sans mercure, capable d’émettre une lumière UVC puissante dans un espace confiné. Pas besoin de refroidissement, pas de produit chimique, juste une réaction d’électrons savamment orchestrée. On active la lampe quelques minutes après avoir rangé les aliments, et elle s’éteint toute seule. Simple, non ? Dans des tests en laboratoire, les framboises ont tenu 7 jours de plus, les tomates aussi, les gros haricots, plus de 22 jours et les myrtilles jusqu’à 28 jours sans perte notable de goût ou d’odeur.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Prix du kit : 79 € pour une lampe UV + trois couvercles compatibles, disponible sur ecoloc.se.

Compatibilité : fonctionne avec les célèbres boîtes alimentaires IKEA 365+

Type de lumière : UVC (autour de 265 nm, la plus redoutable contre les microbes)

Technologie : cathodoluminescence sans mercure ni système de refroidissement

ni système de refroidissement Autonomie : environ 20 cycles de désinfection par charge

Utilisation : on active la lampe 3 minutes après avoir rangé l’aliment, et on peut réactiver chaque jour

Objectif : éliminer bactéries, virus, champignons, biofilms… sans changer le goût des aliments

Bonus écolo : limite le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des produits frais

Petit, mais costaud (et écolo en plus)

Ce qui rend EcoLoc aussi intéressant, au-delà du gadget high-tech, c’est sa contribution potentielle à une réduction concrète du gaspillage alimentaire. Moins de produits jetés = moins d’achats = un petit geste pour la planète. La lumière UVC du dispositif est aussi efficace que celle des lampes au mercure, tout en étant bien moins polluante et totalement sans danger à l’arrêt, on se dit que ce petit module a peut-être tout bon. Et si vous avez déjà un tiroir entier rempli de boîtes IKEA 365+, inutile de tout changer.

Il vous suffit de poser le module dans le couvercle fourni, de le charger une fois pour vingt cycles, et d'appuyer sur le bouton.