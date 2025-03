Cool Can, l’invention d’une canette qui rafraîchit votre boisson en quelques secondes

Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir une canette bien fraîche… sans frigo à proximité ? En randonnée, en festival ou en pleine canicule urbaine, trouver une boisson rafraîchissante sans glacière relève souvent du miracle. Et, pourtant, face à ce petit tracas du quotidien, une startup londonienne a eu une idée aussi brillante qu’efficace : une canette auto-réfrigérante, capable de refroidir son contenu en quelques secondes, sans glace, sans électricité, et juste en appuyant sur un bouton. Son nom ? Cool Can, développée par deltaH Innovations. Une invention simple en apparence, mais qui cache une belle prouesse technologique et un potentiel énorme, tant pour le confort des consommateurs que pour l’environnement. Découverte.

Une idée née d’un constat (très) frais

Tout est parti d’une réflexion toute bête, mais très juste : pourquoi les canettes indiquent-elles « à consommer très frais » alors qu’on les boit souvent tièdes ? C’est ce détail, à l’arrière d’un emballage, qui a fait tilt chez James Vyse, fondateur de deltaH Innovations. Il s’est alors lancé dans un pari audacieux : créer une canette qui se refroidit toute seule, n’importe où, n’importe quand. Après plusieurs mois de recherche et de tests, la Cool Can est née. Son fonctionnement repose sur un principe physique bien connu, mais rarement utilisé dans ce contexte : une réaction endothermique.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement de la Cool Can est étonnant de simplicité. Concrètement, en appuyant sur un petit bouton situé sous la canette, de l’eau présente dans la base se mélange à un composé salin contenu dans les parois. Cette réaction chimique absorbe la chaleur du liquide, faisant chuter sa température de 22 à 6 ou 7 °C en quelques secondes à peine. Et, pour savoir si la boisson est bien fraîche ? Il suffit de regarder le petit flocon de neige sur l’emballage : il devient bleu dès que la canette est à la bonne température. Malin, non ?

Une technologie au service de la planète

Au-delà de l’effet « waouh » (et du bonheur de savourer un soda bien frais sous le soleil), cette innovation pourrait avoir un réel impact environnemental. Chaque jour, des milliers de réfrigérateurs tournent en continu uniquement pour garder des boissons au frais. Et, ce, que ce soit dans les foyers, les bars ou les distributeurs automatiques. Avec la Cool Can, on imagine un futur dans lequel moins d’énergie serait nécessaire pour refroidir les boissons, réduisant ainsi la pression sur notre consommation électrique et donc, notre empreinte carbone. À ce jour, la Cool Can est encore en phase de développement. Le brevet est en cours, et aucune date officielle de commercialisation n’a encore été annoncée. Mais, l’enthousiasme est déjà là.

Sur les réseaux comme dans les médias tech, la canette auto-réfrigérante suscite curiosité et impatience. Il faut dire qu’elle pourrait révolutionner l’expérience de consommation en extérieur, en particulier pour les festivals, les sports outdoor ou les zones dans lesquelles l’accès au froid est limité.Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur le site officiel de deltaH Innovations. Et vous, aimeriez-vous tester cette canette magique ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .