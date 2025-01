Connaissez-vous la règle des 60 % pour réduire la consommation d’énergie de votre frigo ?

Dans nos cuisines, nous disposons tous ou presque, d’un réfrigérateur électrique, plus ou moins ancien, qui consomme de l’énergie. La consommation annuelle, estimée par Engie.fr, est de 200 à 500 kWh par an, en fonction de la classe énergétique de votre réfrigérateur. Entretenir son réfrigérateur fréquemment est une manière de réduire la consommation d’électricité. Mais, il existe aussi une petite astuce appelée « règle des 60 % » qui vous permettra de le rendre plus économique. Concrètement, du moment que votre réfrigérateur fonctionne, vous n’y prêtez pas réellement attention. Et pourtant, en ajustant quelques petites choses, il pourrait devenir moins gourmand en électricité. Quelle est cette règle des 60 % ? Je vais tout vous expliquer immédiatement.

La règle des 60 % qu’est-ce que c’est ?

Le thermostat de votre réfrigérateur est gradué, généralement de 1 à 10 ou de 1 à 6. La température « 1 » étant la plus chaude, et « 10 » la plus froide. Pour conserver vos aliments dans des conditions optimales, la température idéale se situe autour de 4 °C pour un réfrigérateur classique, ou 7 °C pour un réfrigérateur américain. Or, un réfrigérateur n’a jamais besoin d’être réglé sur la température maximale pour conserver vos aliments. C’est ici que s’applique la règle des 60 %. Concrètement, si votre thermostat va de 1 à 10, il suffit de le positionner sur 6 et s’il va jusqu’à 6, alors, il faut le positionner sur 4, etc. Vous voyez, ce n’est vraiment pas compliqué !

Quelques autres astuces pour rendre votre réfrigérateur moins gourmand ?

Vous appliquez désormais la règle des 60 %, mais elle ne suffit pas à optimiser la consommation électrique de votre réfrigérateur. En effet, il faut, avant tout, éviter la surcharge de ce dernier. Les aliments entassés les uns sur les autres, vont demander plus d’efforts à votre frigo pour refroidir le tout ! Il vaut mieux, parfois, opter pour un plus grand frigo, qui sera, au passage, mieux classé énergétiquement, que de remplir à ras-bord votre vieux frigo, qui va ramer pour garder le froid !

Pour optimiser le froid, pensez aussi à déballer vos aliments en ôtant, par exemple, le carton des yaourts. Dans un monde idéal, tous les emballages plastiques devraient disparaître, et les aliments conservés dans des boîtes alimentaires. Enfin, et c’est d’une logique implacable, il ne faut jamais placer d’aliments chauds dans votre frigo ! Et, bien entendu, il faudra le nettoyer chaque semaine à l’intérieur, et dépoussiérer l’extérieur et l’arrière, au moins une fois tous les deux à trois mois.

Comment répartir les aliments dans le réfrigérateur ?

Là encore, cette répartition est importante pour économiser de l’électricité. Dans un réfrigérateur classique, la zone la moins froide se trouve en bas, et la plus chaude en bas. En bas, on conservera donc les fromages (ou dans la porte), les sauces ou les aliments en conserve. Au centre, zone tempérée, il faudra placer les aliments cuits, les charcuteries et certains légumes. Ainsi, le haut sera réservé aux poissons frais, viandes fraîches, yaourts, crème fraîche, etc. Quant à la porte, elle est idéale pour les boissons, les œufs, et pour les réfrigérateurs américains, les sauces, le beurre et les fromages. Alors, ces conseils vous ont-ils été utiles ? Et, connaissiez-vous la règle des 60 % ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .