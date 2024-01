Il y a des milliers d’années, les populations avaient déjà un moyen ingénieux de garder leurs nourritures et leurs boissons au frais, sans utiliser de l’électricité. En exploitant les ressources naturelles disponibles dans leur environnement, ils avaient construit des réfrigérateurs rudimentaires, appelés communément « zeer » ou « frigo du désert ». Ces appareils étaient simples, mais efficaces pour ralentir la dégradation des fruits et des légumes dans les régions chaudes et sèches. Ils sont seulement composés de deux pots en argile imbriqués l’un dans l’autre. Entre ces deux pots, le sable imprégné d’eau permettait d’obtenir l’effet de refroidissement souhaité. Des archéologues ont notamment découvert des traces de ces « zeer » en Égypte et dans la Vallée de l’Indus, au Pakistan. Face aux enjeux écologiques actuels, des designers réinventent ce concept de refroidissement passif par évaporation, en vue de créer des refroidisseurs passifs plus esthétiques et plus performants. Mais les particuliers peuvent aussi s’y inspirer pour fabriquer eux-mêmes leur glacière écologique et à faible coût. Découverte.

Les étapes de fabrication d’une glacière artisanale

Vous pouvez construire vous-même votre minifrigo portable et non électrique en quelques étapes faciles. Tout d’abord, vous devez réunir deux pots en céramique non émaillés, qui peuvent s’emboîter l’un dans l’autre, ainsi que du sable et de l’eau. La première étape de fabrication de cette glacière consiste à remplir le fond du plus grand pot avec une certaine quantité de sable. Puis, déposez le second pot plus petit à l’intérieur du plus grand. Ajoutez ensuite du sable dans l’espace vide entre les deux pots. Enfin, déversez de l’eau froide dans le sable. Vous pouvez couvrir votre glacière passive avec un couvercle en céramique ou un chiffon humide. Vous pouvez maintenant y placer vos légumes et vos fruits frais.

Le principe de fonctionnement de ce frigo passif

Le « zeer » utilise le phénomène d’évaporation de l’eau pour bénéficier d’un effet de refroidissement optimal. Concrètement, l’eau s’évapore à travers la céramique, libérant ainsi de l’énergie et rafraîchissant l’espace interne du pot. Il est à noter que le fluide réfrigérant dans les réfrigérateurs électriques fonctionne de la même façon. Grâce à l’évaporation, celui-ci extrait la chaleur à l’intérieur de l’appareil, entraînant la baisse de la température à l’intérieur. C’est pourquoi l’arrière de ces machines est extrêmement chaud. D’après l’association britannique Practical Action, le refroidisseur évaporatif en céramique peut être utilisé dans les régions non connectées au réseau électrique. Les foyers qui souhaitent faire des économies d’énergie ou contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique peuvent aussi l’adopter.

Quelques conseils d’utilisation

Il convient d’ajouter de l’eau au sable chaque jour afin de maintenir une bonne efficacité de refroidissement au fil du temps. L’idéal est aussi de placer votre réfrigérateur passif à l’ombre pour éviter que la chaleur du soleil ne réchauffe les pots. Vous pouvez cependant le mettre dans un endroit venteux afin d’accélérer l’évaporation de l’eau.

Un autre point à considérer, c’est que ce système de réfrigération sans électricité est particulièrement efficace dans les zones arides ou semi-arides. Il peut notamment aider les populations des pays en développement à garder leurs nourritures au frais. Il pourrait permettre de réduire la dégradation des récoltes dans les régions éloignées. Que pensez-vous de ce système de refroidissement ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .