Tony, l’invention d’une frigo modulaire en argile qui fonctionne sans électricité (refroidissement passif)

En raison des températures élevées à l’intérieur d’un bâtiment en été, les légumes et les fruits se détériorent plus rapidement. Cependant, il n’est pas adapté de les conserver dans le réfrigérateur électrique conventionnel, à des températures trop basses. Cela risque de faire perdre leur saveur et de nuire à leur qualité. Afin d’éviter le gaspillage et de limiter les déchets alimentaires, il convient d’utiliser une solution de stockage de nourritures offrant des conditions idéales pour cet usage particulier. La designer Lea Lorenz a notamment eu l’idée d’inventer ce système de conservation des aliments reposant sur le principe du refroidissement par évaporation. Ingénieux et efficace, cet appareil est fabriqué en céramique. Nous vous invitons à mieux le découvrir à travers cette rubrique.

Comment est fabriquée ce frigo à base d’argile Raku ?

Lors de la conception de ce réfrigérateur passif, cette designer industrielle a essayé plusieurs différents types et mélanges d’argile. Elle a ainsi constaté que la coque poreuse en argile Raku est le modèle le plus adapté. Ce dernier était capable d’absorber efficacement l’eau du réservoir et de générer un effet de refroidissement optimal. Il est à préciser que chaque section du réfrigérateur portable est composée d’un réservoir d’eau dans lequel est placé le récipient de stockage de produits frais, avec un couvercle. Par ailleurs, il peut ainsi fonctionner indépendamment.

La paroi extérieure des récipients et des réservoirs en argile possède une surface usinée par soustraction, optimisant la surface d’évaporation de l’eau. Cela permet de refroidir plus rapidement l’intérieur de l’appareil. L’inventrice propose également d’installer cette glacière sur un haut support en bois afin d’éviter que des sources de chaleur externes n’augmentent sa température intérieure. Cette conception ingénieuse contribue aussi à faciliter son déplacement à la maison. Outre cela, la présence des récipients rectangulaires de différentes tailles permet aux utilisateurs de stocker séparément les différents légumes et fruits en fonction de leur sensibilité.

S’agit-il d’un appareil de refroidissement écologique ?

Les tests ont prouvé que le réfrigérateur Tony® est en mesure de réduire de 13 à 17 °C la température à l’intérieur de chaque récipient. Le mode de fonctionnement de cet appareil repose sur l’évaporation de l’eau. En effet, lorsque l’eau se met en contact avec la chaleur, elle passe de l’état liquide à l’état gazeux. Lors de l’évaporation, des calories (chaleur) sont extraites du reste de l’eau liquide, devenant ainsi plus froide. Cet appareil ne nécessite aucune source d’énergie externe pour fonctionner. Selon Leo Lorenz, celui-ci ne produit que peu de gaz à effet de serre pendant l’extraction des matières premières utilisées, la fabrication de la glacière et son utilisation. L’argile Raku a été localement extraite dans la région de Westerwald, en Allemagne. Ce choix évite donc les longues expéditions qui augmentent les coûts et les émissions de carbone.

D’après cette designer, elle a utilisé des céramiques respectueuses de l’environnement, produites à partir d’un mélange de substances inorganiques cuites. Une fois les différents éléments constitutifs du réfrigérateur confectionnés, ils ont été cuits dans un four à 1 000 °C (une température moins élevée que celle utilisée couramment dans ce secteur). L’inventrice a également accordé une grande attention à la solidité et à la résistance de ce frigo en argile afin que les utilisateurs puissent en profiter le plus longtemps possible. Lorsque celle-ci n’est plus fonctionnelle, les matériaux usés peuvent être recyclés, en les broyant pour obtenir de l’argile réfractaire. Ce dernier peut être employé pour en faire de nouveaux produits utiles. Plus d’informations : Lealorenz.com. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .