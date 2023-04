Mitti Cool : l’invention d’un réfrigérateur en terre cuite autonome, fonctionnant sans électricité

La conservation alimentaire est l’un des meilleurs moyens afin de réduire le gaspillage alimentaire. Elle permet de préserver la qualité des aliments en prolongeant leur durée de vie. Cependant, dans certains pays du monde, les équipements de réfrigération et de congélation ne sont pas toujours à la portée de tous, faute d’électricité et parfois aussi de moyens financiers. Ce petit réfrigérateur à base d’argile pourrait répondre à leur besoin. Créé par un certain Indien nommé Mansukh Prajapati, l’appareil est baptisé Mitti Cool Refrigerator. L’équipement a le particulier avantage de fonctionner sans électricité. Il pourrait ainsi faciliter le quotidien des populations des pays en voie de développement. Il est également recommandé à tous ceux qui recherchent des alternatives plus écologiques aux réfrigérateurs ordinaires.

Un réfrigérateur en argile

Mansukh Prajapati, l’inventeur du produit, est un artisan potier qui s’est servi du matériau qu’il maîtrise le mieux : l’argile. Le Mitti Cool Refrigerator est un corps en argile muni d’une porte en verre. Grâce à ce matériau, l’intérieur de l’appareil peut maintenir une température inférieure à celle de la température ambiante. Par ailleurs, il est équipé d’espaces de stockage pour les aliments, ainsi qu’un réservoir d’eau.

Le réfrigérateur fonctionne sans électricité et dispose toutefois d’un système de refroidissement opérationnel. Pour rendre ce dispositif fonctionnel, l’inventeur explique qu’il faut remplir le réservoir d’eau. Le liquide est alors absorbé par les parois intérieures de l’appareil, l’eau s’évapore et capte la chaleur émise par les denrées. Enfin, elle se condense sur les parois extérieures, évacuant ainsi la chaleur captée. De cette manière, les aliments préservent leur fraîcheur.

Une conservation efficace et à faible coût

Grâce à son principe de fonctionnement, le Mitti Cool Refrigerator est en mesure de stocker des fruits frais et des légumes pendant cinq jours. La température de conservation est autour de 8 °C. À température ambiante, certaines de ces denrées ne se conservent que deux jours. Il est également possible de stocker du lait et des produits laitiers dans ce réfrigérateur, avec une durée de conservation maximale de trois jours. Cet appareil est présent sur le marché depuis plus d’une quinzaine d’années. Le fait qu’il soit toujours en vente prouve son efficacité. Concernant son coût, il coûte entre 60 à 80 €. C’est le seul investissement nécessaire, car pour rappel, il est entièrement autonome.

Un appareil écologique

Le fait qu’il fonctionne sans électricité fait déjà de cet appareil un équipement écologique, mais précisons par ailleurs que les matériaux qui le constituent sont recyclables. Lorsque le Mitti Cool arrive en fin de vie, l’argile peut être récupérée et réemployée à diverses fins. Par exemple, elle peut être réutilisée dans la fabrication de revêtements muraux et de mosaïques. De plus, l’argile se décompose très facilement, sans impacts environnementaux. À côté, les réfrigérateurs ordinaires sont de vrais polluants, puisque la décomposition de leurs composants prend des centaines d’années. Plus d’informations : mitticool.com