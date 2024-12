Wienerberger propose des briques en terre cuite à isolation intégrée en laine de roche

Le saviez-vous qu’environ 20 à 25 % des déperditions thermiques dans une habitation proviennent des murs ? Pour réduire la consommation énergétique, il est donc essentiel de les isoler correctement. Généralement, deux techniques sont utilisées pour isoler les murs, à savoir l’isolation par l’extérieur et celle par l’intérieur, dont les prix sont respectivement de 120 à 270 €/m² et de 40 à 90 €/m² pose comprise, selon Quelle énergie. Une autre méthode existe cependant, mais elle est encore très peu connue : l’utilisation de briques isolantes. Wienerberger, spécialisée dans la production de matériaux en terre cuite, propose depuis 2014 des briques à isolation intégrée, baptisées CLIMAmur. Au passage, nous l’avons déjà évoqué dans un article précédent.

La terre cuite et la laine de roche à l’honneur

Ces briques isolantes ont pour particularité d’être fabriquées avec de la terre cuite et de la laine de roche hydrophobe. Leur structure en terre cuite, connue comme étant un matériau écoresponsable et durable, a un pouvoir isolant élevé, aussi bien thermique qu’acoustique. La laine de roche, encapsulée dans les alvéoles des briques, renforce le confort thermo-acoustique en réduisant considérablement les pertes de chaleur et en absorbant les bruits. Wienerberger a misé sur un concept singulier et des matériaux d’origine naturelle et minérale, permettant d’obtenir une paroi murale à forte inertie thermique et une meilleure qualité de l’air intérieur. En effet, la terre cuite n’émet pas de composés organiques volatils (COV) et empêche le développement des microorganismes, grâce à l’absence de condensation. Il est à noter que cette gamme CLIMAmur se décline en trois modèles de différentes épaisseurs, à savoir en 30, 36,5 et 42,5 cm.

Pas besoin d’isolation complémentaire

Le plus grand avantage de ces briques nouvelle génération réside également dans le fait qu’elles ne nécessitent pas d’isolant supplémentaire, en raison de leurs performances et de leur haute inertie thermique. Wienerberger indique que grâce à cet effet régulateur thermique, la température intérieure reste stable et homogène, en été comme en hiver. Selon la saison, les murs en briques CLIMAmur ont la capacité d’emmagasiner de la chaleur ou de la fraîcheur, puis de la restituer de manière diffuse dans le bâtiment. En été, par exemple, la température intérieure peut être réduite de 4 °C. Pour information, la résistance thermique de ces briques peut atteindre 5,41 m².K/W ; tandis que leur coefficient de déperditions est de 0,18 W/(m².K).

Hautes performances thermiques et mécaniques

Hormis ses excellentes performances thermiques, la gamme CLIMAmur est conçue pour être robuste et durable. Ces briques sont réputées pour leur résistance mécanique particulièrement élevée. Elles peuvent supporter jusqu’à 20 tonnes par mètre linéaire et répondent aux exigences sismiques règlementaires. En outre, elles sont également conçues pour résister au feu, aux intempéries et aux dégâts des eaux, et pour retrouver toutes leurs propriétés après séchage. Wienerberger affirme que la capillarité structurelle des briques CLIMAmur assure une parfaite régulation hygrométrique de l’air ambiant et garantit des murs « perspirants » sains et sans humidité.

L’entreprise autrichienne souligne que de la fabrication à leur mise en œuvre, ces briques ont une faible empreinte écologique. Par ailleurs, une gamme complète d’accessoires est proposée pour une pose simplifiée et une maçonnerie homogène : poteaux, linteaux, planelles, coffres, etc. Plus d’informations ici. Connaissiez-vous ces briques en terre cuite avec un isolant en laine de roche intégré ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .