Kubrix commercialise des briques thermo-isolantes en terre cuite

L’efficacité énergétique et le confort d’un bâtiment dépendent en grande partie des propriétés d’isolation thermique de ses murs. La nature des briques utilisées dans la construction est l’un des facteurs qui déterminent ces propriétés. Les briques peuvent avoir des formes et des coefficients thermiques différents. Des paramètres qui ont un impact significatif sur leur capacité à transférer la chaleur à travers le mur. En Europe, l’entreprise helvétique Kubrix est l’une des références en la matière. Il s’agit de l’un des plus grands producteurs de briques en Suisse. Son catalogue comprend un large choix de produits, allant des briques thermo-isolantes aux briques apparentes en passant par les briques silico-calcaires, pour ne citer que ces quelques exemples.

Des briques alvéolaires

Les briques thermo-isolantes de Kubrix ont été conçues pour faciliter le montage et l’isolation des murs. Avec leur conception de type alvéolaire, elles sont légères et permettent l’intégration de matériaux spéciaux pour améliorer leur coefficient thermique. À ce propos, l’entreprise affirme utiliser des matériaux isolants naturels et durables. C’est notamment le cas pour la gamme Unipor Silvacor / Coriso composée de briques thermo-isolantes grand format intégrant des isolants de faible empreinte carbone. Les structures creuses internes permettent également une bonne aération, ce qui prévient l’humidité.

Une grande résistance aux éléments

Il faut savoir que les briques produites par Kubrix sont de type monomur. Autrement dit, elles font simultanément office de mur et d’isolant. Leur conception innovante assure un excellent confort thermique en hiver et en été. Que ce soit pour de nouvelles constructions ou pour des travaux de rénovation, les références disponibles dans le catalogue de l’entreprise suisse garantissent des ouvrages de qualité. D’ailleurs, elles s’adressent autant aux professionnels qu’aux particuliers. La résistance mécanique fait partie des paramètres qui définissent la qualité d’un matériau de construction. Les briques de Kubrix bénéficient de traitements spéciaux pour s’assurer de leur résistance aux intempéries. Cela procure aux bâtiments auxquels elles sont intégrées une durée de vie prolongée.

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments

Par ailleurs, les briques monomur de l’entreprise suisse promettent d’être faciles à poser. Pour cela, il suffit d’utiliser des joints minces de mortier. Néanmoins, pour des résultats réussis, il est préférable de faire appel à un professionnel avant de procéder aux travaux. En combinant méthodes traditionnelles et innovations techniques, Kubrix veut révolutionner le secteur de la construction.

Ses produits permettent non seulement d’augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments, mais également de réduire leur empreinte écologique. Enfin, sachez que les briques de la marque sont fabriquées dans ses propres ateliers afin de garantir le respect des cahiers de charge relatifs aux procédés de fabrication. Plus d’infos : kubrix.ch. Que pensez-vous de ces briques thermo-isolantes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .