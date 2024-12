Isolabloc, une brique LEGO en béton bois-ciment pour construire des maisons sans chauffage

Alors que les températures redescendent, nous sommes tous ou presque à la recherche de solutions pour améliorer l’isolation de nos maisons ou de nos appartements. Une bonne isolation est une garantie pour éviter la surconsommation du chauffage et les coûts qui en découlent. Les passoires thermiques, ou logements mal isolés, représentent environ 4,8 millions de logements, soit 15,7 % du parc, selon notre-environnement.gouv.fr. Les innovations en la matière sont nombreuses, et nous ne manquons que très rarement, l’occasion de vous les présenter. Cette fois, c’est une invention qui avait fait l’objet d’un article sur Sud-Ouest en 2012, sur laquelle nous reviendrons. Toujours d’actualité, l’Isolabloc est une brique de construction fabriques en béton bois-ciment, et elle est un formidable isolant. Découverte.

L’Isolabloc : une innovation écologique et performante pour la construction moderne

Les normes environnementales évoluent et les produits jadis connus pour leur pouvoir isolants deviennent obsolètes et non réglementaires. Isolabloc respecte ces normes et se positionne comme une solution idéale pour réduire l’impact énergétique des constructions. La brique Isolabloc se présente sous la forme d’un coffrage innovant, conçu en béton de bois-ciment. Ce matériau est particulièrement adapté aux bâtiments basse consommation (BBC) et aux constructions dites « passives », qui nécessitent peu ou pas de chauffage. De plus, l’isolation se réalisant par l’extérieur, cela élimine les ponts thermiques et les déperditions de chaleur responsables d’approximativement 40 % des pertes de chaleur.

Quelles sont les performances thermiques de l’Isolabloc ?

La valeur thermique R n’est pas mentionnée sur le site de l’entreprise, néanmoins quelques informations sont fournies à ce sujet. Isolabloc informe les potentiels clients de la composition des blocs isolants et de leur capacité à neutraliser le CO2. « Le béton de bois, constitutif du bloc coffrant, est composé à 80 % de granulats de bois (le bois, matière Biosourcée, renouvelable, recyclable et piège à Carbone). Une tonne de nos granulats de bois neutralisés stocke 1 tonne de CO2 (Kg eq. CO2= -1,04 E+03) ». Ces données ont été révélées par un rapport CERIB, MIE (Module d’Information Environnemental / Environnemental Product Déclaration), disponible sur demande via le site de l’entreprise.

Une innovation signée Mario Aschero

Cette innovation, nous la devons à Mario Aschero, directeur commercial de Granuland à Morcenx qui a su prolonger l’héritage de son père, inventeur du bois béton, en développant un matériau à la fois solide, léger et isolant. Ce concept breveté en 2010 est le fruit d’une longue réflexion en matière d’amélioration de l’isolation. De plus, l’Isolabloc étant doublé d’un isolant en polystyrène haute densité fabriqué à partir de ressources renouvelables, renforce encore l’isolation d’un bâtiment utilisant cette technique. Pour Céline et David Bouteloup, qui utilise cette matière isolante, dans une maison de 185 m², l’efficacité est indéniable.

Ils expliquent, par exemple, qu’ils utilisent seulement 2,5 sacs de 15 kilos par semaine pour chauffer la surface entière… Et, ils insistent aussi sur le fait d’avoir été surpris par la facilité d’installer les Isolabloc : « un vrai jeu de LEGO » ! Vous souhaitez en savoir plus ou obtenir un devis, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : isolabloc.fr. Et, vous ? Comment votre habitation est-elle isolée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .