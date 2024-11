« Des performances notables », Spurgin dévoile un prémur en béton bois avec un faible impact carbone

Les méthodes de construction évoluent sans cesse, et c’est une bonne nouvelle pour la planète. Comme nous le savons, le béton serait responsable de 4 à 8 % des émissions mondiales de CO2 selon le site build-green.fr. À priori, une entreprise fondée en 1978, à Sélestat (67), l’a bien compris et, depuis plus de 40 ans, innove dans le domaine de la construction. Elle, c’est l’entreprise Spurgin, pionnière de la préfabrication de béton en France. Son cheval de bataille : la production de prémurs, avec une démarche orientée vers des solutions durables. Pionnière aussi avec le lancement de son dernier produit : le mur porteur en béton de bois CS2. Je vais vous présenter ce produit qui conjugue performances techniques, respect de l’environnement et facilité d’installation. La réduction des émissions de carbone dans la construction étant au cœur de cette innovation. Découverte.

Une innovation au service de la construction bas-carbone

Réduire la quantité de béton dans les constructions, voilà l’objectif de Spurgin, qui depuis 2019 a axé son développement sur la transition énergétique dont on parle tant ! Lors de son fondement, Spurgin a su transformer les méthodes de construction grâce à des éléments préfabriqués. Consciente des enjeux du monde de la construction, elle a d’abord développé des produits comme les prémurs à faible épaisseur et ceux à galettes en ciment et copeaux de bois. Toutes ces innovations réduisent la quantité de béton utilisée et stockent durablement du CO₂. Avec le lancement du mur porteur CS2, produit en collaboration avec CCB Greentech, elle fait un pas de plus pour la planète. Dans ce prémur, les granulats classiques sont remplacés par des copeaux de bois adjuvants. Et, ses performances sont notables !

Des performances techniques au service de la durabilité

En innovant avec ce mur porteur en béton bois, les ingénieurs de chez Spurgin ne se sont pas trompés. Le résultat est une nouvelle matière à faible impact carbone avec jusqu’à 55 kg de matière biosourcée par m² et un bilan carbone négatif. Quant aux performances du mur CS2, elles sont exceptionnelles en termes d’isolation, et adaptées aux normes actuelles. Disponible en épaisseur de 24 ou 30 cm, ce mur en béton bois allie isolation thermique répartie (R de 1,5 à 1,9), forte inertie thermique avec un déphasage de 14 à 18 heures et propriétés phoniques permettant un affaiblissement jusqu’à 62 dB. Ce mur est également perspirant, procurant une meilleure gestion de l’humidité, et résistant au feu (REI 60), garantissant une sécurité optimale.

Une demande en forte croissance

Pour connaître les rouages d’une collectivité locale, et les projets en matière d’urbanisme, je sais que les matériaux bas-carbone, sont très recherchés. Dans ma commune, nous nous efforçons d’utiliser, dans la mesure du possible, des matériaux bas-carbone, et d’installer, par exemple, des panneaux solaires sur nos nouvelles constructions. De plus, notre PLU impose aux entreprises des mesures environnementales à la construction. Et, nous ne devons pas être la seule collectivité à penser ainsi ! L’avenir de Spurgin et de ses prémurs en béton bois est donc quasiment assurée.

Avec une nouvelle usine de 5 000 m² en Eure-et-Loire en juin 2024, capable de produire 300 000 m² par an, et deux autres usines prévues d'ici à 2027, les innovations Spurgin n'ont pas fini de faire parler d'elles. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : spurgin.fr.