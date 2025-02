Tous mes trucs et astuces pour obtenir du bois de chauffage gratuit (ou presque )

En France, selon l’ADEME, environ 7,5 millions de foyers se chauffent au bois. J’ai le privilège d’en faire partie et de disposer d’un petit poêle à bois d’appoint, mais je déteste devoir acheter du bois de chauffage. C’est une solution économique et écologique, mais cela peut vite devenir un budget non négligeable si on ne fait pas attention. Et, surtout, et même si je passe pour une illuminée auprès de mon mari, cela me fait mal au cœur de recevoir de « pauvres arbres » coupés pour me chauffer. Alors, je suis un peu devenue la « reine des bons plans bois gratuits » même si cela demande un peu de temps ! De plus, il faut être « mobile » et pouvoir se déplacer rapidement. Je brûle beaucoup de palettes que je désosse patiemment, et la plupart du temps, elles ne me coûtent même pas un centime… Allez, voici mon guide pour trouver du bois de chauffage gratuit ou à moindre coût, sans provoquer l’abattage d’arbres innocents !

Les sites de petites annonces

La première chose que j’ai faite, c’est de me tourner vers les sites de petites annonces. Ils regorgent de bonnes opportunités pour récupérer du bois gratuitement et je ne m’en prive pas. Néanmoins, pour que cela soit efficace, il est judicieux de consulter les annonces chaque jour : premier arrivé, premier servi ! De plus, il faut disposer d’un véhicule adapté (fourgon, utilitaire) pour enlever les dons de bois, ou comme moi d’un attelage et d’une petite remorque. Enfin, si vous optez pour cette solution, privilégiez les dons autour de chez vous (max. 20 km) pour éviter une empreinte carbone délétère liée à votre moteur diesel par exemple. Voici la liste de mes sites préférés :

c’est une plateforme de dons où vous pouvez trouver du bois à proposer. C’est simple, il suffit de chercher « bois » dans leur catalogue. Accéder au site. Le Bon Coin : ce site n’est plus à présenter. Une section entière est dédiée aux dons, et vous y trouverez souvent des palettes ou des bûches. Voir les annonces.

une application pratique pour donner et récupérer des objets gratuitement, bois compris. Elle inclut un système d’échanges très communautaire. Découvrir Geev. Les groupes Facebook : il existe de nombreux groupes locaux de dons où vous pouvez trouver du bois. Cependant, je ne m’y aventure quasiment jamais sauf si je connais physiquement la personne, donc pour un don dans ma commune. En effet, ces groupes Facebook pullulent malheureusement d’arnaques et de faux profils. Vous commandez, vous payez, mais ne recevrez jamais votre bois de chauffage ! Votre compte bancaire, lui, se verra délester de quelques centaines d’euros, voire de toutes vos économies en cas de piratage.

Les entreprises et les associations

Une autre source insoupçonnée de bois gratuit se trouve auprès des entreprises. Certaines cherchent à se débarrasser de leurs palettes, caisses ou chutes de bois. En effet, les professionnels sont soumis à des taxes sur l’évacuation des déchets ! Donner leurs palettes, ou leurs restes de coupes de bois étant gagnant pour les deux parties.

Mastock.fr : ce site propose une section « bois gratuit », souvent issue de surplus ou de stocks inutilisés. Voir les offres.

J’ajouterai un dernier conseil : faites le tour des menuisiers, et des ébénistes ou des scieries proches de chez vous. Vous aurez peut-être la chance, mais elle est infime, de tomber sur un artisan qui donne ses chutes de bois. Enfin, n’hésitez pas à demander directement dans les entrepôts ou zones industrielles près de chez vous. Beaucoup d’entreprises seront ravies de vous donner leur bois inutile.

Le droit d’affouage

Le droit d’affouage est une tradition ancienne qui permet aux habitants de certaines communes rurales de récupérer du bois dans les forêts communales. Cela reste une solution peu connue, mais très avantageuse. Concrètement, si votre commune propose ce droit, vous pouvez couper une certaine quantité de bois chaque année pour votre usage personnel. Les conditions d’accès varient selon les communes, mais elles incluent souvent :

Une inscription en mairie.

Une formation ou un encadrement pour assurer la sécurité.

Le respect des règles locales pour prélever uniquement le bois autorisé.

Cette pratique est non seulement écologique, car elle participe à l’entretien des forêts, mais aussi économique. Retrouvez mon article dédié au droit d’affouage.

Mes p’tits trucs en plus

Comme beaucoup, je me chauffe au bois, et j’ai développé quelques astuces personnelles pour en récupérer gratuitement ou presque.

Yoojo (ex-Youpijob) : en consultant la rubrique « couper un arbre », vous pouvez trouver des annonces de particuliers cherchant une aide pour couper leurs arbres. En échange, vous récupérez le bois. Attention cependant : évaluez bien les risques avant de vous lancer. Visitez Yoojo.

en consultant la rubrique « couper un arbre », vous pouvez trouver des annonces de particuliers cherchant une aide pour couper leurs arbres. En échange, vous récupérez le bois. Attention cependant : évaluez bien les risques avant de vous lancer. Visitez Yoojo. Les magasins de bricolage : chez Castorama, Leroy Merlin ou Brico Dépôt, on peut souvent récupérer des palettes gratuitement . Soyez prêts à venir au bon moment, car elles partent vite ! Les entrepôts logistiques peuvent aussi être une piste, mais vous n’êtes pas les seuls sur le coup, et généralement, ils les réservent à leurs salariés. Néanmoins, si vous connaissez l’un de ces salariés qui vit en appartement, cela peut aussi être un vrai bon plan.

chez Castorama, Leroy Merlin ou Brico Dépôt, on peut souvent . Soyez prêts à venir au bon moment, car elles partent vite ! Les entrepôts logistiques peuvent aussi être une piste, mais vous n’êtes pas les seuls sur le coup, et généralement, ils les réservent à leurs salariés. Néanmoins, si vous connaissez l’un de ces salariés qui vit en appartement, cela peut aussi être un vrai bon plan. L’entraide entre voisins : dans mon village, on pratique le troc . Par exemple, j’ai aidé mon voisin à débiter un arbre tombé lors d’une tempête, et il m’a laissé la moitié du bois.

dans mon village, . Par exemple, j’ai aidé mon voisin à débiter un arbre tombé lors d’une tempête, et il m’a laissé la moitié du bois. Le tour des encombrants : une fois par mois, les encombrants des entreprises, sont collectés. C’est fréquemment l’occasion de récupérer des palettes ou des chutes de bois en bon état.

Rappel : interdiction de ramasser du bois en forêt

Enfin, il est important de rappeler qu’en France, il est interdit de ramasser du bois mort ou tombé en forêt publique sans autorisation. Cette pratique est encadrée par l’article L163-1 du Code forestier. Toute infraction peut entraîner des amendes. En forêts privées, seul le propriétaire ou une personne autorisée peut prélever du bois. Respecter ces règles permet de protéger nos forêts et leur écosystème. Se chauffer au bois gratuitement est possible avec un peu d’organisation et quelques bonnes pratiques. Et vous, quelles sont vos astuces pour trouver du bois à moindre coût ? Partagez vos bons plans, je suis curieuse de découvrir vos idées. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .