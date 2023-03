Bokashi Organko 2 : l’invention d’un composteur de cuisine écologique et design

Le compostage consiste à recycler les déchets organiques dans le but de produire du compost, un fertilisant naturel. Le processus passe par la décomposition et la transformation de matières organiques. Dans nos cuisines, nous produisons tous différents biodéchets qui peuvent être revalorisés grâce au compostage. Cette méthode de revalorisation est vivement conseillée pour ceux qui ont un jardin ou même seulement quelques plantes à prendre soin. Produire soi-même du compost grâce à ses déchets alimentaires permet de s’engager dans une démarche écologique et c’est également économique puisqu’on obtient gratuitement de l’engrais naturel. Le seul investissement nécessaire serait un composteur et ci-après, nous vous en présentons un : le Bokashi Organko 2.

Les déchets réduits de 25 %

Bokashi Organko 2 est un composteur de cuisine constitué d’un récipient de 9,6 l avec couvercle. Il permet de réaliser un compostage anaérobie, soit un processus sans oxygène. Une palette de pression est par ailleurs livrée avec, aidant à bien tasser les déchets à l’intérieur et à en éliminer l’air. Avec sa capacité, cet équipement réduirait vos biodéchets de 25 %. Un activateur EM en poudre de 1 kg est aussi fourni avec le composteur. Il s’agit d’un ferment composé de plusieurs dizaines de micro-organismes qui transforment les matières organiques en antioxydants et autres éléments bénéfiques pour le sol et la plante.

Quasiment tous les déchets organiques de la cuisine peuvent être transformés en compost grâce à ce matériel, y compris les viandes qui sont souvent interdites dans ce genre de procédé. Lorsque le seau est vide, versez-y de la poudre de fermentation. Dès que vous y jetez des déchets, saupoudrez-les de ferment avant de les comprimer avec la petite palette. Ensuite, refermez le bac. Au bout de deux semaines, vous pouvez vider le composteur, récupérant une base pour un compost de première qualité. Vous pouvez immédiatement utiliser le produit obtenu ou le placer dans un composteur classique pour qu’il se décompose davantage.

Du jus de compost

La fermentation des déchets organiques engendre la formation d’un liquide de fermentation. C’est pour cela que le bac est doté d’un petit robinet de vidange. Vous pouvez facilement récupérer le liquide qui, précisons-le, est très riche en nutriments. Il sera ainsi possible de le récupérer dans un petit contenant, puis de s’en servir pour arroser ses plantes. Le liquide peut aussi servir à nettoyer les diverses canalisations (les fosses septiques, les lavabos, etc.). De plus, le jus de compost est récupérable au bout de quelques jours seulement.

Un modèle idéal pour appartement

Mis à part sa conception révolutionnaire, le modèle se démarque par son aspect physique. Bokashi Organko 2 est conçu dans un design épuré et sobre, lui permettant d’être placé à même sur le comptoir d’une cuisine. De plus, il est disponible sous plusieurs coloris : beige, vert olive et blanc crème.

Vous n’avez pas forcément à le cacher dans un endroit discret ni à le ranger dehors, dans le jardin ou le balcon. Ce composteur est idéal pour un compostage en appartement. De plus, le matériel est conçu pour éviter les odeurs désagréables, puisqu’une fois fermée, la boîte est complètement hermétique. Le composteur Bokashi Organko 2 est disponible sur Amazon au tarif de 83,49 €.