Test et prise en main du Reencle Prime, le meilleur composteur domestique avec micro-organismes

La loi AGEC (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Parmi les axes de cette loi, on retrouve l’obligation de composter ses biodéchets, mais elle concerne les collectivités ! En effet, les mairies ou les agglomérations, ont l’obligation de proposer à leurs administrés, une solution pour recycler leurs biodéchets. De mon côté, et parce que la solution proposée par ma commune, les composteurs de jardin, ne me convient pas, j’ai opté pour un composteur micro-organique Reencle Prime. Certes, cette solution s’avère assez onéreuse, puisque cet appareil ultrasophistiqué coûte 699 € sur Cdiscount et sur Amazon. Néanmoins, il reste, pour ma part, la solution la plus pratique pour transformer mes biodéchets en compost riche et fertile, directement prêt à l’emploi. Je le présente immédiatement.

Un composteur avec micro-organismes

Lorsque l’on parle de composteur électrique, on s’attend à une décomposition par déshydratation, donc par chauffage à très haute température, des déchets. Or, le Reencle n’utilise pas la même technique, ce qui le rend d’abord plus économique ! Concrètement, il utilise des micro-organismes exclusifs qui décomposent les déchets alimentaires. Les déchets sont maintenus à une température constante de 55 °C et en agitation continue. Ces deux facteurs permettent aux micro-organismes de rester actifs, et de décomposer les biodéchets.

Déballage et installation

Le composteur Reencle Prime est livré avec deux filtres à charbon, des notices d’installation, un « compost starter » et une petite pelle.

Le composteur intègre un broyeur pour aérer et mélanger le compost. Son fonctionnement est très silencieux.

Le compost starter composé de micro-organismes est à déverser directement dans le composteur.

On doit ensuite verser sept tasses d’eau dans le réservoir d’agitation avec le démarreur de compost. On referme le couvercle et on laisse le compost et l’eau agir pendant 18 à 24 heures. Le composteur est ensuite prêt à l’emploi.

Quels sont les avantages du composteur Reencle ?

Son premier avantage serait, pour moi qui l’utilise désormais au quotidien, de ne pas avoir à me déplacer au fond du jardin, pour jeter mes biodéchets. En effet, le Reencle est un composteur d’intérieur, qui trouvera sa place dans votre cuisine. Le second, et toujours par rapport à un compostage classique, serait qu’il ne produit aucune odeur, grâce à son système de filtration à trois couches, qui intègre un filtre à charbon. De plus, il reste silencieux, et ne perturbe pas ma tranquillité.

Conçu pour les appartements ou les maisons, ou pour ceux, comme moi, qui ne sont pas adeptes du composteur de jardin, il s’ouvre même dès que je présente des déchets, grâce à son capteur de mouvement ! Si je devais citer un inconvénient, ce serait la limite de quantité ajoutée par jour… En effet, cette limite est fixée de 0,7 g à 1 kg avant de lancer le processus de décomposition.

Or, je consomme beaucoup de légumes, et il m’arrive souvent, avec les épluchures, de produire plus que la quantité autorisée. Néanmoins, je peux directement utiliser le compost produit en le répandant dans mon jardin ou au pied de mes plantes, et c’est un énorme avantage : pas de brassage, pas d’aération à réaliser !

Focus sur la technologie Reencle Microbe™

La véritable innovation sur ce déshydrateur étant qu’il fonctionne grâce à la technologie Reencle Microbe™. Concrètement, c’est une bactérie formant des endospores, des structures formées par certaines bactéries lorsqu’elles sont exposées à des conditions environnementales défavorables. Ainsi, les bactéries sont capables de résister durablement dans des environnements secs et difficiles. Cette bactérie décompose très rapidement les glucides, les graisses et les protéines, de 2 à 24 h selon des études réalisées par l’entreprise.

Tout au long du processus de décomposition, les microbes transforment vos déchets alimentaires en compost, lequel se remplit progressivement au fur et à mesure que les micro-organismes se développent naturellement pendant la dégradation des déchets. Au bout du compte, vous disposez d’une matière brune, soit un terreau fertile !

Composteur de Cuisine Reencle Prime Silver Dites adieu aux bacs à compost sales et malodorants grâce au décomposeur Reencle, qui transforme les déchets alimentaires en compost en 24 heures.

Le système de filtre à 3 couches neutralise les odeurs pour un compostage discret dans la cuisine.

Reencle Decomposter nécessite peu d'entretien et est doté de la technologie ReencleMicrobe pour un compostage efficace et sans odeur.

Conclusion

Un appareil discret, silencieux et sans odeurs qui composte presque tous les déchets alimentaires, y compris la viande et le poisson. Parfait pour les petites maisons sans jardin ou les appartements en ville. Je vous rappelle le prix du Reencle : 699 €* sur Cdiscount et sur Amazon. Et, vous ? Comment gérez-vous vos biodéchets ? Et, que pensez-vous de cette innovation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les plus

Compost pratiquement tous les déchets (viandes et poissons inclus)

Silencieux

Sans odeurs

Les moins

Une quantité limitée de déchets journaliers

*Le prix a été relevé le 12 septembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Composteur Reencle Prime Silver Design Efficacité Niveau sonore Intensité d'odeur Rapport Qualité / Prix Parfait pour composter en appartement Un appareil discret, silencieux et sans odeurs qui composte presque tous les déchets alimentaires, y compris la viande et le poisson. Parfait pour les petites maison sans jardin ou les appartement en ville. User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez