Cet outil de jardin Leborgne aère le composte et réduit les mauvaises odeurs

Dans mon jardin, j’ai un tas de compost, que je n’entretiens que très rarement ! Je sais, ce n’est pas une bonne idée. Cependant, je n’ai pas encore réellement l’utilité de mon compost. C’est plus un truc qui sent mauvais, et qui fait râler mon mari ! Cette année, j’aimerais bien m’y remettre, mais avec un peu moins d’odeurs si vous voyez ce que je veux dire. Car, voir ses déchets devenir de la bonne terre, c’est assez magique, il faut bien le reconnaître. Je pourrais l’utiliser pour engraisser mon gazon, ou mes arbustes sans acheter de terreau. Alors, j’ai cherché à comprendre le pourquoi des mauvaises odeurs, et j’ai appris que sans oxygène, mon compost risquait de tourner au cauchemar odorant. Et, c’est là que j’ai découvert l’aérateur de compost Aérocompost Naturovert de Leborgne, un outil proposé au prix de 33,94 €* sur Amazon, ou 34,90 €* chez Castorama ou encore 46,18 €* sur ManoMano. Il est conçu pour donner un second souffle (littéralement) à nos petits déchets verts. Découverte.

Pourquoi faut-il aérer son compost ?

Un compost, c’est un peu comme un feu de camp : sans air, il s’éteint. Les micro-organismes qui transforment nos déchets ont besoin d’oxygène pour travailler efficacement. Sans lui, ils ralentissent, s’essoufflent et finissent par laisser la place à d’autres… beaucoup moins sympathiques. Résultat : le compost devient froid, lent à se décomposer, et il peut dégager de jolies effluves de chaussettes oubliées. En brassant régulièrement votre tas (idéalement tous les 7 à 10 jours), vous réactivez la décomposition, vous favorisez la montée en température, et vous stimulez les bonnes bactéries. C’est un peu comme leur proposer un café bien corsé : elles repartent de plus belle pour transformer vos épluchures en or brun. Et, croyez-moi, un compost bien aéré, ça se sent… au bon sens du terme !

Les problèmes liés au manque d’aération du compost

On pourrait supposer qu’il suffit de jeter ses déchets dans le composteur et d’attendre sagement que ça fasse le boulot. En réalité, sans un minimum de soin, vous risquez d’avoir un compost qui sent mauvais, qui se compacte, qui moisit, ou pire… qui n’évolue pas. Le manque d’oxygène entraîne ce qu’on appelle un état anaérobie : les bactéries qui prennent le relais ne sont pas les bonnes, et elles dégagent des gaz peu engageants (bonjour le méthane et compagnie). Résultat : des mois d’attente pour un compost médiocre, des moucherons qui font la fête, et une odeur dont vos voisins se souviendront. Un simple brassage régulier suffit pourtant à éviter tous ces désagréments, à condition de le faire correctement. Et, c’est là que l’outil adapté change tout.

La solution : l’aérateur de compost Aérocompost Naturovert

C’est là qu’entre en scène l’Aérocompost Naturovert de Leborgne. Avec ses dents profilées, il permet de mélanger votre compost à la fois horizontalement et verticalement, ce qui assure une aération homogène. Le guidon en « S », bien pensé, rend la prise en main confortable et limite l’effort : fini les bras tendus à force de manier la fourche. En quelques minutes, vous retournez le tas, soulevez les fameuses « carottes de compost », et laissez l’air faire son œuvre. Son poids plume (1,55 kg) en fait un outil maniable, même pour ceux qui n’ont pas fait de muscu depuis des années, comme moi. Il fonctionne avec tous les types de composteurs, du petit bac urbain au grand compost familial au fond du jardin.

Et, en prime, il accélère la décomposition, limite les odeurs, et vous garantit un compost plus riche, prêt plus vite, et surtout… sans tracas. Et vous, vous retournez votre compost à la main… ou vous êtes tenté par un petit coup de pouce avec l’Aérocompost Naturovert de Leborgne vendu au prix de 33,94 €* sur Amazon, ou 34,90 €* chez Castorama ou encore 46,18 €* sur ManoMano ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

