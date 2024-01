Guide anti-mauvaises odeurs : compostez intelligemment après l’entrée en vigueur de la loi AGEC

Dans certains médias, vous avez pu lire que depuis le 1ᵉʳ janvier, le compostage des biodéchets est obligatoire. C’est une fake news ! En réalité, il existe bien une nouvelle obligation qui concerne le compostage à la suite de la mise en application de la loi AGEC. Mais, cette obligation concerne les collectivités qui sont dans l’obligation de trier les biodéchets dans leurs bâtiments publics (cantine, EHPAD, etc). De plus, ces dernières doivent normalement proposer aux administrés une solution pour composter leurs déchets. C’est pour cette raison que dans certaines communes, des composteurs de jardin ont été livrés gratuitement à tour de bras. Mais, un tas de compost, s’il est mal réalisé, peut vite devenir un enfer malodorant. Nous allons vous donner quelques astuces pour éviter les odeurs et les moucherons ! C’est parti.

À quoi sert le tri des biodéchets ?

Parmi les points devenus obligatoires dans la loi AGEC qui vise à supprimer les plastiques de notre quotidien, se trouve un point important sur les biodéchets. Chaque français rejette 83 kilos de biodéchets par an selon Zéro Waste France. Une hérésie lorsque l’on sait que ces biodéchets peuvent être revalorisés en énergie verte. Les biodéchets, ce sont tous vos restes alimentaires, les épluchures de légumes et de fruits, les coquilles d’œufs, le marc de café ou encore les sachets de thé, entre autres. Ces déchets organiques récupérés par des entreprises comme Moulinot, spécialiste en la matière, sont ensuite traités dans un déconditionneur. Une fois réduit en soupe, cette dernière file vers un méthaniseur dans lequel elle est transformée en gaz vert, qui peut alimenter le réseau GRDF ou les stations-service Bio GNV. Les biodéchets sont donc une source inépuisable de matières premières pour réduire la dépendance énergétique aux énergies fossiles. Certes, dans votre jardin, vous ne produirez pas de gaz. En revanche, vous pouvez fabriquer du terreau à utiliser au potager, ou à offrir à vos voisins.

Comment éviter les odeurs et les moucherons dans votre composteur ?

Dans votre bac à compost, se retrouvent des déchets destinés à pourrir sur place pour donner du terreau. Le pourrissement, s’il est mal géré, peut conduire à de mauvaises odeurs et à la présence massive de moucherons. Voici quelques règles à mettre en œuvre pour éviter cela :

Maintenez un certain équilibre entre les matières vertes et les matières brunes dans votre compost. Apportez donc régulièrement vos épluchures ou vos restes alimentaires, mais également des feuilles mortes, de petits bouts de carton, ou des résidus de tonte.

Essayez de réduire vos biodéchets en petits morceaux afin d’accélérer leur décomposition.

Vérifiez l’humidité et brassez votre compost, qui doit être aéré, donc mélangé, à chaque ajout de matière ou presque. Pour maintenir un taux d’humidité correct, ajouter de petits morceaux de carton, à condition que celui-ci soit dénué d’encres chimiques.

Même si les restes de viandes ou de poissons sont considérés comme des biodéchets, évitez les dans un compost de jardin, ils sentent vite très mauvais, attirent les mouches, et les rongeurs.

Comment choisir l’emplacement de votre composteur ?

À l’extérieur, positionnez votre bac sur un support ou des palettes, ainsi que sur une surface perméable telle que de l’herbe ou du gravier, pour permettre au liquide de s’écouler facilement dans le sol. Évitez les zones basses où l’eau de pluie pourrait s’accumuler et protégez votre contenant à biodéchets des vents. Il est également recommandé d’éviter une exposition excessive au soleil, car cela pourrait entraîner un assèchement du compost et ralentir le processus de décomposition. Et, à l’intérieur, prévoyez un petit seau fermé que vous conserverez sous votre évier par exemple, en ne l’exposant jamais à la lumière directe du soleil. Que pensez-vous de ces astuces anti-odeurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

