Loi AGEC : démêlons le vrai du faux sur le compostage obligatoire et le tri à la source

À l’approche de l’application de la loi AGEC concernant les biodéchets, nous entendons tout et un peu n’importe quoi à ce sujet. Effectivement, le tri des biodéchets est inscrit dans cette loi. Cependant, nous avons tendance à raccourcir en disant que le compostage deviendra obligatoire et que nous devrons, tous, trier nos déchets organiques. On peut aussi lire que les composteurs de cuisine deviendront aussi obligatoires comme les composteurs de jardin d’ailleurs. Et c’est compliqué lorsque l’on vit en appartement. Mais alors, que dit réellement cette loi ? Et à quelle sauce allons-nous être cuisinés ? On démêle le vrai du faux. Décryptage.

Avoir un composteur sera obligatoire : vrai ou faux ?

C’est faux, personne ne pourra nous obliger à disposer d’un composteur, qu’il soit de jardin ou de cuisine. Certes, si vous le possédez déjà, c’est une solution pour vous, mais elle ne sera pas imposée. Tout comme le compostage en général pour les particuliers. La loi AGEC va rendre obligatoire le « tri à la source » et non le compostage. En d’autres termes, chaque habitant devra disposer d’une solution pour trier ses biodéchets, sans aucune obligation de les composter lui-même. Les biodéchets représentent environ un tiers de nos ordures ménagères, selon l’ADEME, et ces déchets peuvent être transformés en engrais ou en gaz propre via les méthaniseurs. Il est donc important de pouvoir les trier pour qu’ils soient récupérés.

Mais au fait, un biodéchet, qu’est-ce que c’est ?

Là encore, la confusion règne sur la nature même d’un biodéchet. Dans l’inconscient collectif, un biodéchet est forcément alimentaire et plutôt d’origine végétale qu’animale. Les biodéchets dont nous parlons ne sont pas les tontes de pelouse ni les feuilles mortes, celles-ci sont déjà ramassées par les communes via le bac à végétaux. Les biodéchets, dont parle la loi AGEC, sont ceux issus de notre alimentation et de notre quotidien. Cela concerne donc tous les restes alimentaires, y compris les viandes, les poissons, les plats en sauce, etc. C’est aussi le cas, bien entendu, des déchets végétaux telles les épluchures de légumes. Par ailleurs, cela concerne aussi les féculents (pâtes, riz, etc.), les coquilles d’œufs, le marc de café, etc. Vous pouvez, par exemple, retrouver une liste assez complète de ce qu’est un biodéchet sur le site du Smitom Lombric qui gère certaines communes de région parisienne.

Quelles solutions pour trier vos biodéchets ?

La loi nous demande en conséquence de trier nos biodéchets sans nous obliger à posséder un composteur ! Cela se traduit par l’obligation des collectivités territoriales (mairies, agglomérations) de proposer une solution à leurs administrés pour qu’ils puissent trier leurs biodéchets. Ainsi, normalement, dès le 1ᵉʳ janvier prochain, les collectivités devront proposer des bornes d’apport volontaire, une collecte en porte-à-porte ou des composteurs partagés. Certaines agglomérations proposent déjà des composteurs gratuits aux particuliers, mais rien ne les oblige à les accepter.

Le composteur particulier est, selon nous, une solution de facilité plus qu’un réel moyen de trier les biodéchets à la source. En effet, que faire du compost ensuite, si l’on ne possède pas de jardin ? Quid des odeurs qui s’en dégageront forcément avec les restes de repas ? Peu de communes semblent prêtes à être en conformité avec la loi qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024, mais retenez que le compostage n’est pas obligatoire, mais seulement une solution pour trier ses biodéchets à la source, c’est-à-dire avant que vous ne les jetez dans les ordures ménagères !

