Un Tiktokeur dévoile une étonnante astuce pour éviter les mauvaises odeurs dans les poubelles

En ce moment, certaines régions de France connaissent des températures caniculaires. Ce n’est pas réellement le cas dans le nord de la France, où un temps pluvieux et maussade s’est installé depuis le 20 juillet dernier. Cependant, dans le nord ou dans le sud, l’été, nous rencontrons tous un problème assez gênant. Nos poubelles sont de véritables puanteurs et deviennent des nids d’asticots assez rapidement. Et ce n’est pas précisément une question d’hygiène ! Sur TikTok, une astuce devient virale et elle est très simple à mettre en place. Découverte.

Pourquoi votre poubelle sent-elle si mauvais ?

Les déchets stagnent dans la poubelle en attendant d’être évacués, les mouches se pointent, attirées par les restes alimentaires que vous ne triez pas encore et c’est la catastrophe ! Une armée d’asticots grouillent dans votre poubelle et la honte vous envahit ! Dans la cuisine, les asticots n’ont généralement pas le temps de voir le jour, mais cela n’empêche pas votre poubelle d’empester votre cuisine. Les ennemis de la poubelle sont les couches pour bébé, les excréments d’animaux, la litière pour chat et les déchets alimentaires. Si vous en avez la possibilité, évacuez ces déchets dès qu’ils sont produits, sinon, enfermez-les dans des sacs poubelles solides en attendant le ramassage. Malheureusement, s’il fait très chaud, cela n’empêchera pas toujours les odeurs !

Comment éviter les mouches et donc les asticots dans votre poubelle ?

Les mouches sont très attirées par vos poubelles, elles vont y pondre des asticots qui, à leur tour, deviendront des mouches. Une horreur lorsque vous ouvrez votre poubelle, que de voir ces asticots grouiller de partout. Vous avez alors quatre possibilités pour que les mouches ne prennent pas votre poubelle pour une salle d’accouchement !

Nettoyer et badigeonnez les parois de votre poubelle ainsi que le fond avec de l’alcool ménager.

Nettoyez votre poubelle avec une éponge imbibée d’eau chaude trempée dans une solution de cristaux de soude. Vous pouvez aussi laisser des cristaux au fond de votre poubelle, les asticots ne les aiment pas tellement. Protégez les mains, les cristaux de soude sont irritants pour la peau.

Nettoyer le bac à ordures avec de l’eau de Javel et une brosse à vaisselle trempée dans de l’eau chaude. Certes, ce n’est pas très écologique, mais cela se révèle tout de même assez efficace.

Faites un ménage de vinaigre blanc et de jus de citron à raison d’un demi-litre d’eau pour un demi-litre de vinaigre et un jus de citron. Pulvérisez sur l’intégralité de votre poubelle et sur chaque sac qui viendra s’ajouter. Normalement, les mouches et leurs asticots devraient se diriger vers la poubelle de votre voisin !

Quelle est l’astuce de TikTok pour une poubelle qui « sent bon » ?

Hailey a partagé, sur TikTok, une astuce qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Pour commencer, vous aurez besoin de feutres ronds adhésifs, couramment utilisés pour protéger le parquet des chaises. Ensuite, vous aurez besoin d’huiles essentielles que vous choisirez selon vos goûts. Il vous suffit de déposer quelques gouttes d’huiles essentielles sur les feutres adhésifs, puis de les coller sur les côtés de votre poubelle. En ajoutant un sac poubelle, vous aurez terminé. Hailey suggère de fixer quatre feutres sur le pourtour de votre poubelle et de les imbiber d’environ six gouttes d’huiles essentielles. N’oubliez pas de les changer régulièrement pour un effet continu. Avec cette astuce simple, dites adieu aux odeurs désagréables de la poubelle. Vous trouverez les feutres adéquats sur Amazon, Castorama ou encore Leroy Merlin.

