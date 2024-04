Vigilance, l’arnaque à la poubelle revient en force dans certains départements !

Les arnaques sont nombreuses en France, et autant vous dire que celle dont je vais vous parler est plutôt inattendue. Vous connaissez l’arnaque au rétroviseur ? Sinon, Nathalie vous l’expliquait dans cet article. Mais, connaissez-vous cette étrange arnaque appelée « escroquerie à la poubelle » ? Les escrocs ont de la suite dans les idées, et si les arnaques au bois de chauffage sévissent plutôt sur les réseaux sociaux. L’arnaque à la poubelle se déroule en direct du pas de votre porte. Il faut reconnaître que, depuis l’instauration du tri des déchets, les containers poubelles représentent une manne financière énorme pour tout escroc qui se « respecte ». Quelle est cette arnaque à la poubelle ? Et, comment l’éviter ? Je vais tout vous expliquer.

Comment se déroule cette arnaque ?

Plantons le décor. De plus, nous sommes lundi matin, les éboueurs sont passés et ont vidé votre poubelle. Mais, dans la communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB), dans les Hauts-de-France, un homme sévit lorsque vous rentrez vos poubelles. La CAB alerte les habitants sur cette fraude qui se déroule ainsi. Lorsque vous rentrez vos poubelles, donc, un homme se présente en vous expliquant que votre vieux bac à ordures a vécu, qu’il est temps de le changer, ou qu’il n’est plus aux normes. Et, bien entendu, il vous propose contre un prix allant de 5 à 150 €, de vous commander une poubelle flambant neuve, et de vous la livrer. La fin de l’histoire ? Vous perdrez la somme donnée à l’escroc et conservez votre vieille poubelle, qui, soit dit en passant, peut encore servir ! Voilà comment se déroule l’arnaque !

Les bacs de tri des ordures : toujours gratuits

Quelle que soit la région dans laquelle vous résidez, les bacs de tri sont toujours gratuits. Quand vous emménagez dans une maison récemment achetée, c’est comme si, elle ne possédait pas de porte d’entrée. Les bacs de tri font « partie des meubles » ! D’autre part, sachez que si votre bac est cassé, trop petit ou devenu trop grand, vous avez la possibilité de vous le faire échanger gratuitement. Cette opération est réalisée par la commune, ou la communauté d’agglomération qui gère la collecte de vos déchets, en téléphonant ou en envoyant un mail. En cas de vol de votre conteneur, car cela arrive aussi, l’organisme gérant la collecte vous en livrera un nouveau ! Si vous achetez un bac de tri, c’est uniquement parce que vous l’aurez décidé. Cette arnaque aurait été signalée à plusieurs reprises dans les Hauts-de-France, ainsi qu’en Bretagne. Méfiance, donc.

Un petit rappel du tri des déchets

Une petite piqûre de rappel n’a jamais fait de mal à personne, et la loi AGEC entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier dernier, nous incite à devenir plus consciencieux dans notre tri. C’est bon pour la planète ! Je vous rappelle ainsi que le verre, coloré ou blanc, se rapporte en points d’apports volontaires, il en existe dans toutes les communes. D’ailleurs, les bouteilles et les bocaux doivent également être nus, sans bouchon ni couvercles. Tous les emballages (plastique, conserve, boîtes d’œufs, cartons, etc.) doivent être jetés dans le bac jaune, même si la couleur peut parfois différer selon les communes. Si vous avez la chance d’avoir un point d’apport volontaire pour les biodéchets, profitez-en, votre bac vert (ou bleu) qui recueille ce que l’on appelle les OM (Ordures Ménagères), ne s’en portera que mieux… Quant aux végétaux, soit vous disposez d’un bac spécial, ramassé comme les deux autres, soit vous devez les déposer en déchetterie. Connaissiez-vous l’existence de cette arnaque ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .