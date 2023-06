Agglo-bio, l’invention d’un abri bac inclusif pour faciliter le tri des déchets

Trier les déchets est un geste essentiel pour la planète ! Cependant, ce geste essentiel peut parfois rester interdit à certaines personnes. C’est le cas des enfants, des personnes âgées ou des personnes en fauteuil roulant. En effet, en raison de leur taille, les utilisateurs en fauteuil roulant peuvent rencontrer des difficultés pour soulever le couvercle ou la trappe d’apport volontaire, ce qui peut rendre l’accès à l’abri bac difficile, voire impossible. L’entreprise alsacienne PBF – Pédale-box France vient d’inventer l’Agglo-bio, un abri bac pensé pour tous publics, y compris les personnes à mobilité réduite. Une invention destinée à faciliter le dépôt des déchets et inclure ces personnes dans le dispositif de tri. Découverte.

Agglo-bio, qu’est-ce que c’est ?

Agglo-bio est une solution d’abri bac innovante qui se démarque notamment par son accessibilité à tous, y compris aux personnes en situation de handicap (PMR). Ce qui distingue cet abri bac des modèles traditionnels est son mécanisme d’assistance à l’ouverture qui fonctionne grâce au poids de l’utilisateur. Ce dispositif d’assistance garantit une ouverture facile et pratique pour tous les utilisateurs. L’Agglo-bio dispose donc d’un mécanisme qui va se déclencher grâce au poids de l’utilisateur, afin d’en faciliter l’ouverture.

Agglo-bio, comment cela fonctionne-t-il ?

Grâce à cette solution novatrice, l’utilisateur peut aisément ouvrir le dispositif en posant simplement le pied sur le mécanisme ou en roulant dessus, sans recourir à l’utilisation de ses mains. Cette fonctionnalité pratique est spécialement conçue pour les personnes à mobilité réduite, leur offrant la possibilité de trier leurs déchets en toute autonomie, tout en ayant les mains libres. Contrairement aux bacs traditionnels qui sont souvent équipés de trappes lourdes et peu ergonomiques, cette alternative représente un avantage significatif pour les personnes à mobilité réduite.

Les caractéristiques techniques de l’Agglo-bio

Fabriqué en France, cet abri bac est spécialement conçu pour la gestion des biodéchets, des ordures ménagères et du tri. Disponible en deux tailles, 240 et 360 l, il occupe un encombrement de 0,94 m² seulement. Fabriqué en acier galvanisé, tant pour le cadre du dispositif que pour la bouche d’introduction, il assure une durabilité optimale. Malgré sa solidité, il ne pèse que 90 kg à vide. La bouche d’introduction mesure 300 × 400 mm et l’ouverture se fait à l’aide d’une trappe, dont la hauteur en position ouverte est de 1 450 mm.

Une caractéristique innovante de notre abri bac est l’ouverture de la trappe par le passage d’une roue de fauteuil roulant ou par une pédale, garantissant une accessibilité facile pour les personnes à mobilité réduite (PMR). De plus, les enfants et les personnes âgées peuvent également l’utiliser aisément. L’abri bac respecte les normes PMR, avec une hauteur de dépose allant de 1 119 mm à 1 225 mm. Les dimensions de l’abri bac sont de 1 250 mm de hauteur, 1 040 mm de largeur et 900 mm de profondeur, avec une pédale supplémentaire de 150 mm.

À propos de PBF – Pédale-box France

PBF – PÉDALE-BOX France est situé à Colmar et est un fabricant français spécialisé dans la conception d’équipement de pré-collecte destiné au traitement des déchets alimentaires (biodéchets), dans le but de promouvoir l’autonomie et la mobilité urbaine. Leur principal domaine d’expertise est la fabrication et l’installation d’équipement de pré-collecte. Ils sont aussi spécialistes de la création de solutions d’assistance à l’ouverture de couvercles pour tous types de conteneurs à déchets, notamment les conteneurs enterrés, semi-enterrés et les conteneurs d’ordures ménagères. En savoir plus ? Rendez-vous sur pedale-box.fr.