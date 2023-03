« Un cycle vertueux », l’invention d’un électro-digesteur pour traiter les biodéchets à la source en seulement 24 h

Les mois à venir devraient être riches en inventions et innovations concernant le compostage et les composteurs. Avec la nouvelle loi anti-gaspillage qui s’appliquera dès le 1ᵉʳ janvier 2024 pour les particuliers, il va nous falloir « nous mettre à la page » rapidement. Normalement, les sanctions ne devraient pas être immédiates et un temps transitoire devrait permettre à tous les Français de se mettre en conformité avec cette loi. Ce fut déjà le cas pour la loi Montagne, qui avait laissé le temps aux utilisateurs de s’équiper des éléments de sécurité devenus obligatoires pour rouler sur routes enneigées ou verglacées. En termes de compostage, il va donc falloir s’y plier et ce sera peut-être avec les inventions de Get innovation qui entend révolutionner le compostage avec son Eco-cleaner. Découverte.

Get innovation, c’est qui ?

Get innovation, est une société basée à Mennecy, en Essonne, rachetée par deux Seine-et-marnais, Loïc Boisadam et Franck Herduin, en 2019. L’entreprise francilienne s’est donnée pour mission de développer des moyens performants afin de faire progresser le traitement des biodéchets, une question qui sera d’actualité dans quelques mois. Les solutions de l’entreprise proposent des méthodes innovantes de traitements et de valorisation des biodéchets. Pour se conformer à la loi AGEC, Get innovation met sur pieds l’Eco-Cleaner, une machine qui permettra de réduire de 95 % nos biodéchets, en les transformant en compost.

L’Eco-cleaner, qu’est-ce que c’est exactement ?

L’Eco-cleaner est ce que l’on appelle un électro-digesteur. Il s’agit d’un appareil qui utilise un courant électrique pour assurer la digestion des déchets organiques. Il est souvent utilisé pour le traitement des déchets alimentaires, des boues d’épuration et des déchets agricoles. Le processus de digestion est accéléré grâce à l’application d’un courant électrique qui stimule la croissance des bactéries présentes dans les déchets organiques. Cela permet de réduire le temps nécessaire pour la digestion et la production de biogaz, qui peut ensuite être utilisé comme source d’énergie renouvelable.

L’électro-digesteur est une alternative écologique aux méthodes traditionnelles de traitement des déchets organiques. En effet, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de produire de l’énergie verte. Il va donc transformer les déchets à l’aide de bactéries thermophiles aérobies. Rapide et sûr, son plus grand modèle permet de traiter environ 100 kg de déchets alimentaires en 24 h. Au bout de ces 24 h, vous obtiendrez approximativement 10 kg de compost. L’efficacité des électro-digesteurs de l’entreprise a récemment été approuvée par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). Le résidu obtenu est donc bien du compost.

À qui s’adresse la solution de compostage Get innovation ?

Pour l’utiliser, il suffit de le remplir de biodéchets et d’enclencher le mécanisme. Le processus se déroule automatiquement en 24 h, sans aucune intervention humaine. Les solutions proposées par l’entreprise Menneçoise se destinent aux collectivités telles que les crèches, les foyers-logement et les gérants de petits restaurants pour l’EC10 qui dispose d’une capacité de 10 kg de déchets par jour. Plusieurs modèles, échelonnés permettent de répondre aux besoins de différentes infrastructures, ainsi l’EC20 (20 kilos journaliers de déchets traités) se destinera aux maisons de retraite, ou cantines scolaires. L’EC50 pour les collèges, lycées, et l’EC100 pour les grandes structures telles qu’hôpitaux ou cuisines centrales, avec 100 kilos de déchets traités par jour. Les composts obtenus peuvent ensuite servir d’engrais aux jardins communaux ou des collectivités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du fabricant, Get-innovation.fr.