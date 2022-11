Musher invente une chaussette à neige rapide à installer et innovante, pour être en conformité avec la « Loi Montagne »

Les vacances de Toussaint viennent de se terminer, mais dans moins de quatre semaines, celles de Noël débuteront dans toute la France. Vous aurez peut-être la chance de partir en montagne, ou de profiter des joies de la neige dans votre région. Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 1ᵉʳ novembre 2021, de nouveaux panneaux ont fait leur apparition dans le Code de la Route. La loi Montagne a, en effet, rendu obligatoire dans certains départements et certaines villes, sur décision préfectorale, le port d’équipement de sécurité sur les pneus de nos voitures. Pneus neige, chaînes, chaussettes anti-glisse, tous sont possibles pour respecter cette nouvelle mesure qui vise à renforcer la sécurité des automobilistes. L’entreprise française Musher lance cette année des sur-chaussettes anti-glisse innovantes, qui s’installent en cinq minutes chrono, et en plus, elles sont mignonnes. Découverte !

Musher c’est qui ?

Musher est une entreprise familiale, filiale de l’entreprise Sebeltech, spécialiste du savoir-faire textile français. Fondée par Daniel Baïsse et son fils Alexandre, le parcours professionnel de Daniel a toujours été consacré aux textiles sécuritaires. Forts de leurs connaissances en la matière, ils ont décidé de proposer une solution innovante et alternative aux chaînes et chaussettes à neige. Les chaussettes anti-glisses Musher sont aujourd’hui vendues dans plus de 300 points de vente en France et sur la plupart des sites d’e-commerce. Déjà disponibles pour les véhicules légers, elles devraient prochainement être adaptées aux bus, camions et autocars.

Le sur-pneu antiglisse Musher pourquoi ?

Il faut savoir que la période de tolérance concernant le port des équipements de sécurité neige prendra fin le 31 décembre 2022, et qu’après cette date, vous pourrez recevoir une amende. De plus, l’assurance ne couvrira pas les dommages si votre voiture ne porte pas d’équipement de sécurité lors d’un accident dans un département dans lequel il est obligatoire. Le sur-pneu Musher apporte donc une solution ingénieuse aux automobilistes grâce à une chaussette textile ultrarésistante, qui s’installe en quelques minutes et qui autorise le roulage sur la neige, ou sur le sec sans risquer d’abîmer la chaussette. Elle s’adresse plutôt aux rouleurs occasionnels, s’avère en conséquence parfaite pour les touristes de passage dans les stations. Elle se destine aussi à ceux qui préfèrent les équipements amovibles aux pneus hiver.

Les sur-chaussettes pour pneus Musher qu’est-ce que c’est ?

Comme nous vous l’avons dit en préambule, Sebeltech, fabricant de sur-chaussettes Musher, est spécialisée dans les vêtements sécuritaires, multirisques et techniques depuis 40 ans, c’est donc presque naturellement qu’ils ont transféré leur savoir-faire sur les chaussettes neige. À l’évidence, nous ne connaîtrons pas le secret de fabrication de ces chaussettes, nous savons qu’elles sont fabriquées à partir d’une bande de roulement composée principalement de fibres hautes-ténacité et conçue à partir d’un tricotage 3D à mémoire de forme. La bordure latérale fluorescente est, elle, fabriquée en fibre élasthanne doublée, ce qui permet un centrage automatique sur le pneu. En choisissant Musher, vous choisissez aussi de dynamiser l’emploi en France, puisqu’elles sont toutes fabriquées localement, ce qui limite également l’impact écologique des coûts liés aux transports lors de lointaines fabrications !

Les autres caractéristiques des sur-chaussettes Musher

À la différence d’autres systèmes de protection neige, les chaussettes anti-glisse Musher se posent en 5 minutes et ne nécessitent pas l’intervention d’un professionnel, comme pour le montage des pneus hiver. Les chaussettes à neige innovantes sont livrées avec un kit complet qui comprend des gants, des manchons de protection, un tapis d’instruction et un sac étanche pour ranger les chaussettes. Elles sont conformes aux normes routières européennes (EN 16662-1) et autorisent le roulage sur bitume pendant 150 km au maximum, ce qui n’est pas le cas des autres systèmes. Mieux vaudra tout de même les enlever sur le sec afin de les préserver ! Si vous optez pour les chaussettes neige Musher, pensez évidemment à vérifier la compatibilité avec la taille de vos pneu: elles ne sont pas universelles, mais adaptées à chaque dimension.