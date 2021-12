Photoluminescence : un marquage routier qui brille la nuit testé dans les Landes

De nos jours, les accidents de la route deviennent de plus en plus mortels. Qu’ils impliquent ou non des piétons, ils se multiplient malgré les campagnes de prévention. Les nombreuses mesures mises en place par le gouvernement ne font malheureusement pas baissé le nombres de morts.

Déjà utilisée de nombreuses fois, une peinture photoluminescente vient d’être appliquée sur une route sombre proche de la commune de Saint-Pandelon dans les Landes. Connue pour sa dangerosité, elle voit passer une multitude de camions.

Une mesure préventive

Afin de réduire au maximum les accidents de la route mortels, un nouveau dispositif vient d’être testé. Mis en place dans les Landes, le principe de ce dispositif est de remplacer la peinture blanche par de la peinture photoluminescente.

La particularité de cette peinture est de pouvoir absorber la lumière du soleil. Une fois la nuit tombée, elle a la capacité de devenir fluorescente grâce à cette absorption. Pouvant être vue jusqu’à 80 mètres, la route se trouve mieux sécurisée la nuit et pendant plus de 10 heures. La journée, la peinture photoluminescente n’est quasiment pas remarquable.

Une étude sur 3 ans

Afin de tester l’influence de ce nouveau dispositif sur les automobilistes, les personnes en charge de ce projet ont placé plusieurs caméras, qui vont notamment permettre d’analyser la trajectoire ainsi que la vitesse des voitures.

Une fois récoltés, les résultats de cette analyse seront comparés aux résultats sans la peinture photoluminescente. Ainsi, les responsables de ce dispositif seront en mesures d’estimer son influence.

Selon Fabrice Le Graal, chef du service gestion et exploitation des routes au Département, la peinture sera testée durant trois ans. Lors de cette période, les comportements des automobilistes seront observés. Si le test est prometteur, différentes routes de France en seront munies.

Une peinture fluorescente économique

Le but premier de ce nouveau dispositif est évidemment de sécuriser au maximum les conducteurs et de réduire le nombre d’accidents sur les routes, mais ce ne sont pas les seuls avantages que comportent cette peinture.

En effet, comme la substance devient fluorescente grâce aux rayons du soleil, aucun entretien n’est nécessaire. De plus, selon ses fabricants, la peinture possèderait une durée de vie de 5 années. Avec tous ces différents avantages, cette peinture pourrait bien revêtir toutes les routes de France.

« Dans le département, comme on a beaucoup de lignes droites, c’est difficile. Mais c’est une expérimentation qui va durer trois ans, on va voir comment vieillit la peinture. Mais si elle est retenue et si elle peut se mettre en œuvre sur d’autres routes départementales sinueuses, peut-être que l’on étudiera la possibilité. » avance Fabrice Le Graal.

Pour finir, un autre avantage est mis en avant avec la peinture photoluminescente. En plus de réduire les accidents de la route et de sécuriser les automobilistes, les lignes peintes pourraient servir d’éclairages publics, ce qui veut dire que de nombreuses économies d’électricité pourraient peut-être être possibles.