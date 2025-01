KSI Global dévoile une glissière de sécurité qui absorbe les chocs et protège les motards

Je me souviendrai toute ma vie d’un matin de janvier, ce devait être en 1995 alors que je partais travailler. Gyrophares bleus, sirènes, pompiers, policiers… et un motard allongé sur la route. Sa moto coincée sous la glissière centrale de cette deux-voies située dans l’Essonne. Je n’ai jamais su s’il avait échappé à la mort, mais je me suis toujours dit que si la glissière n’avait pas été là, il n’aurait jamais eu d’accident ! En 2023, 706 motards sont décédés 5 400 motards ont été blessés gravement selon libert-rider.com. Et, lorsque je prends la route, je ne peux pas m’empêcher de penser à ces glissières qui finalement, ne sont pas sécuritaires pour tous les usagers ! Un motard peut être décapité à cause de ces glissières métalliques ! La véritable sécurité viendra peut-être d’Australie, sous le nom : Safety Roller Crash Barrier ou de Corée, comme Alexandre vous l’expliquait dans cet article en 2016. Une barrière absorbant les chocs, qui s’enroule lorsqu’elle subit un impact. Découverte.

Une innovation qui absorbe l’énergie et redirige les chocs

Imaginez une glissière capable non seulement d’amortir le choc, mais également de rediriger le véhicule en douceur. C’est exactement ce que propose une entreprise coréenne avec ses glissières équipées de rouleaux en EVA (éthylène-acétate de vinyle). Ces rouleaux, placés le long de la structure, absorbent l’énergie cinétique d’un impact pour la convertir en énergie de rotation. Résultat : le véhicule est ralenti, protégé et maintenu sur sa trajectoire sans rebond violent. De plus, ces rouleaux sont dotés de petites centrales solaires qui permettent de les éclairer la nuit : une superbe invention !

Les motocyclistes, enfin protégés

Comme je vous l’ai dit, les glissières de sécurité, en France, sont de véritables guillotines pour motards ! La bonne nouvelle ? Ces nouvelles glissières à rouleaux intègrent des éléments spécialement conçus pour réduire ces risques. Par exemple, des modèles adaptés permettent de protéger les motards en cas de collision en évitant tout contact direct avec les poteaux. J’imagine assez bien l’installation sur toutes nos routes, même si l’investissement doit être considérable. Quand on voit l’état de nos routes en France, et parfois l’état des fameuses glissières abîmées, on se dit que ce ne sera pas demain la veille que nous disposerons de ces glissières sécurisées.

Un autre produit voit le jour en Australie

En Australie, le « Safety Roller Crash Barrier » connaît également un certain succès. Là-bas, on mise sur la polyvalence de ce dispositif, qui peut être installé sur des routes dangereuses, des rampes ou même des virages serrés. Contrairement aux glissières de sécurité traditionnelles, ce système utilise des rouleaux rotatifs en EVA (éthylène-acétate de vinyle), un matériau à la fois robuste et flexible, capable d’absorber l’énergie d’un choc et de la convertir en énergie de rotation. Voici les étapes de l’absorption des chocs :

Le rouleau absorbe le choc initial de la collision, qui se transforme en énergie de rotation

Les rails avant absorbent le deuxième choc

Les rails arrière absorbent le troisième choc

Ainsi, l’impact final est amorti, et le motard ou l’automobiliste augmente ses chances de survie, et diminue les risques de graves blessures. Plus d’informations ici. Et vous ? Pensez-vous, comme moi, que les glissières de sécurité sont de véritables dangers sur les routes ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .