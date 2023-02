CX Easyrider : l’invention d’un pantalon airbag qui protège les genoux, les hanches et les cuisses des motards

Selon le dernier rapport de la Sécurité routière publié en mai 2022, la mortalité routière a baissé de 9 % par rapport à l’année 2021. Lorsque l’on parle d’accident de la route, on cite souvent les accidents de voiture. Pourtant, les motards représentent la population la plus touchée par les blessures graves ou les décès. Ainsi, toujours en 2021, 572 motards et 96 cyclomotoristes ont perdu la vie dans un accident de la route. Et 43 % des personnes blessées graves parmi tous les usagers de la route sont des motards. Les motards sont évidemment les conducteurs les moins protégés lors d’un choc, et leurs équipements ne permettent pas toujours d’éviter le pire. Pour mieux protéger les motards des blessures aux jambes, deux entreprises, l’une française CX Air Dynamics et l’autre suédoise Mo’Cycle, ont inventé un jean airbag pour les motards. Un concept qui pourrait bien éviter les blessures graves. Découverte.

Le jean airbag, qu’est-ce que c’est ?

L’idée des deux entreprises est de créer un vêtement protecteur qui se porte au quotidien, mais qui serait assez protecteur pour les motards. Elles ont alors inventé le « Jean airbag », un pantalon qui reste plat lorsque le motard roule, mais qui se gonfle en cas d’accident. Il aide à protéger les genoux, les cuisses et les hanches, ces parties du corps qui sont particulièrement touchées chez les motards. Pour rappel, ces équipements ne sont pas obligatoires. Cependant, ils sont de plus en plus prisés des pilotes professionnels ou amateurs, tant ils sont importants et protègent vraiment en cas d’accident.

Comment fonctionne le jean airbag ?

Ce pantalon airbag a fait l’objet d’un dépôt de brevet et il est unique au monde. Conçu pour que le motard n’ait pas à choisir entre la sécurité et les sensations, il allie protection, design et praticité. Il est disponible en 5 tailles, du S au XXL, afin de pouvoir s’adapter à toutes les morphologies grâce à des scratchs de réglage. La force de cette invention réside dans le fait qu’il peut être enfilé sous n’importe quel pantalon, sans entraver la mobilité du bas du corps du motard.

Lorsque vous roulez, il reste collé à vos jambes. En cas de chute, grâce à un câble relié au guidon, il déclenche une cartouche d’air comprimé qui le gonfle instantanément. Évidemment, ces pantalons airbag sont réutilisables, en changeant simplement la cartouche d’air comprimé.

Combien cela coûte ?

CXairdynamics n’est pas novice en matière de pantalon airbag. L’entreprise a déjà été la première à inventer le CX Easyrider, présenté comme le « premier pantalon airbag au monde, pour la protection du bas du corps des motards et scooters ». Le jean airbag est vendu au prix de 599 € sur le site MOcycles. Certes, une somme élevée, mais qui peut vous protéger. Pour le moment, les jeans airbags ne sont pas encore disponibles à la livraison, seule leur réservation est possible. Les produits devraient être livrés dans les semaines à venir. Ces 599 €, c’est le prix à payer pour sauver les jambes ou votre vie ? Ce n’est finalement pas si cher que ça, non ? En savoir plus ? Rendez-vous sur Cxairdynamics.com.