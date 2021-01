CX Air Dynamics : ce Toulousain a inventé un pantalon airbag pour les motards

Les statistiques sont formelles : la moto est bien plus mortelle que la voiture. Et l’augmentation du nombre de deux-roues en circulation, en raison notamment du boom du marché des motos électriques, pourrait compliquer les choses. Pour éviter la catastrophe, chaque motard doit être tout le temps conscient des risques qui pèsent sur lui dès qu’il se trouve au guidon de son engin.

C’est justement suite à un accident de moto qui a failli lui coûter la vie que le fondateur de la start-up toulousaine CX Air Dynamics a eu l’idée de créer un sur-pantalon visant à améliorer la sécurité des motards. L’utilisation d’un airbag en moto est d’ailleur fortement conseillée par la « sécurité routière » depuis deux ans.

Un surpantalon qui se gonfle en cas d’accident

Le pantalon comprend une sorte d’airbag dont le but est de protéger le bas du corps en cas de chute à moto. Pour que le gonflement soit possible au moment de l’accident, l’équipement dispose d’une cartouche d’air et d’un percuteur. L’ensemble est relié à la moto mécaniquement à l’aide d’un leash (un cordon). En cas d’accident, ce dernier se détache, permettant au percuteur d’enclencher la cartouche.

Inspiré des combinaisons de pilote de chasse

Ce surpantalon de sécurité destiné aux motards est inspiré des combinaisons de pilote de chasse. L’accent porté sur la protection du bas du corps découle du fait que selon les chiffres officiels, 63 % des blessures en deux-roues se présentent dans cette partie.

Il faut savoir qu’en plus d’être un passionné de moto, Xavier Bouquillard de Milleret, le fondateur de CX Air Dynamics, a suivi une formation d’élève pilote à l’école de l’air. Selon lui, l’idée de mettre au point le pantalon airbag lui est venue à l’esprit grâce en partie à ce parcours.

Un financement participatif

Cet habillement un peu particulier a vu le jour après trois années de développement. Il est déjà protégé par des brevets internationaux. Sa production devrait débuter ce mois-ci et CX Air Dynamics prévoit de le produire entièrement en France. Pour subvenir aux besoins financiers de cette phase, la start-up a lancé une campagne de financement participatif en ligne sur Kisskissbankbank : celle-ci est ouverte jusqu’au 28 janvier.

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, la campagne de crowfunding a déjà atteint 80 % de son objectif. Au travers de cette opération, CX Air Dynamics espère prévendre 250 exemplaires au prix unitaire de 375 €. Il faut dire que la jeune pousse se veut plus ambitieuse étant donné qu’elle vise 6000 livraisons en 2022.

Plus d’infos :

Designer : CX Air Dynamics

Site officiel : cxairdynamics.com

Campagne de financement : Kisskissbankbank