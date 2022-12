Stan, l’invention d’un airbag intégral pour cycliste qui protège ET appelle les secours en cas d’accident

Les trottinettes et les vélos électriques ont envahi nos villes et campagnes. C’est une bonne nouvelle pour la planète, mais un peu moins pour la sécurité routière. Les cyclistes et utilisateurs sont beaucoup plus vulnérables en cas d’accident. Les blessures et décès sont en constante augmentation. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 22 cyclistes ont perdu la vie au mois de mai 2022, c’est 2 de plus qu’en mai 2021 et 16 de plus qu’en mai 2019. Les cyclistes ont seize fois plus de risques de blessures graves qu’un automobiliste à la suite d’un accident. Le problème principal étant que les cyclistes ne portent pas d’équipement de sécurité, souvent trop lourds, peu pratiques et peu esthétiques. Avec le nouvel airbag pour cycliste STAN, tout pourrait changer. Présentation.

Stan Air Bag, qu’est-ce que c’est ?

Lors d’un accident de vélo, la tête et le torse sont les parties du corps les plus touchées et elles sont aussi celles qui cachent les organes vitaux qui nous sont nécessaires à vivre. L’entreprise de Haute-Savoie In&Motion, spécialiste des systèmes airbag embarqués intelligents, vient de mettre au point une solution sécuritaire pour les cyclistes ou utilisateurs de trottinettes. Stan est un sac à dos intelligent qui vous prend « le corps » et la « tête » en cas d’accident, tout en restant facile à transporter et relativement discret. Il se présente comme un sac à dos ingénieux qui, en cas de choc, va se transformer en airbag, formant un carcan autour de l’utilisateur !

Comment fonctionne l’innovant sac à dos airbag Stan ?

Selon les données de l’entreprise, Stan réduirait les risques de blessures de 80 %. Il se présente comme un airbag dissimulé dans une poche accrochée au sac à dos du cycliste. Les détecteurs, dont il est doté, détectent la collision lorsque le cycliste chute. Par conséquent, l’airbag se gonfle automatique en un dixième de seconde environ. Lors du déclenchement, il vient former une sorte de carapace autour de la tête, du dos, du thorax et du cou, des zones à hauts risques pour les cyclistes. Rappelons que, contrairement au cas des motards, la loi n’oblige pas les cyclistes de plus de 12 ans à porter un casque ni à porter des équipements de sécurité. Et pourtant, il n’est plus à prouver qu’un casque ou un airbag peut sauver des vies.

Et Stan prévient aussi les secours !

Le sac à dos airbag Stan se présente exactement comme un sac à dos d’une capacité de 18 l et cache même une poche contre le dos pour ranger un ordinateur portable ou ses papiers d’identité. À l’arrière du sac à dos se trouve l’airbag Stan qui va se déployer en cas de chute, mais également envoyer un message d’alerte au secours 24h/24 et 7j/7 via une application dédiée : My In&box. L’arrivée du dispositif inventé par In&Motion est prévue pour le mois de mai prochain.

Pour le moment, aucun prix n’a été communiqué, mais le site propose une inscription pour recevoir l’airbag Stan dès sa sortie afin de le conserver gratuitement pendant un certain temps. En espérant tout de même que vous n’aurez pas besoin de le tester en situation réelle d’accident évidemment ! Plus d’informations et précommande ? Rendez-vous sur le site In&Motion.