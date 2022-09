Cirrus : une veste airbag pour cyclistes qui détecte les chutes et se gonfle en 0,08 secondes !

En France, en 2021, et selon les chiffres officiels de la Sécurité Routière, près de 3000 personnes ont perdu la vie sur la route… Si les chiffres de certaines catégories d’usagers (piétons, automobilistes) ont tendance à diminuer, ce n’est malheureusement pas le cas du chiffre des cyclistes. En effet, avec 227 cyclistes décédés en 2021 c’est 40% de plus qu’en 2019 (+21%) et 49 de plus qu’en 2020 (+28%) et pour la première fois depuis l’année 2001, le seuil des 200 cyclistes tués est franchi… Ces chiffres s’expliquent bien sûr par l’augmentation considérable de cyclistes ces dernières années, encouragés par de nombreuses aides financières à l’achat d’un vélo électrique par exemple… Les cyclistes sont évidemment, une catégorie très vulnérable lors d’un accident de la route… Le vélo ne le protège pas et certains ne portent ni casque ni équipement de sécurité. Pour tenter de protéger les cyclistes et de rendre leurs déplacement plus sûrs, l’entreprise Urban Circus lance sur le marché une veste airbag qui leur est destinée… Présentation.

La veste airbag c’est quoi exactement ?

Selon les dires de l’un des cofondateurs de la veste, c’est une première mondiale pour cette veste qui a été conçue en partenariat avec Helite, une marque parisienne spécialisée dans les airbags pour motards ou cavaliers. Grâce à une nouvelle technologie, elle permet aux utilisateurs de vélos de les protéger et d’amortir les chocs en cas d’accident. Cette veste airbag assure une meilleure sécurité pour les cyclistes ainsi qu’une meilleure visibilité pour les automobilistes sans pour autant gêner les mouvements nécessaires à la pratique du vélo. La veste se dote de deux capteurs qui sont reliés entre eux, l’un se place sous la selle et l’autre est sur la veste… L’airbag peut alors se déclencher en 80 millisecondes en cas de choc et absorbe 90 % de ce choc en protégeant les trois zones les plus vulnérables lors d’un accident : le thorax/abdomen, le cou et le dos.

La protection du cycliste est primordiale

Les zones les plus souvent touchées lors d’un accident impliquant un cycliste sont le cou, la tête et les vertèbres cervicales (coup du lapin), le dos, et l’abdomen et thorax qui renferme les organes vitaux. En chiffres, 40% des blessures se portes sur le thorax et 25% sur le dos. Le plus gros avantage de cette veste est qu’elle détecte en temps réel la chute du cycliste, grâce aux deux capteurs connectés, qui vont analyser tous les mouvements du cycliste en temps réel… Chaque seconde, les mouvements seront analysés plus de 100 fois ! Lorsque les capteurs détectent une chute ou un accident, l’airbag se gonfle en seulement 0.08 seconde, absorbant ainsi le choc et l’impact. Selon la taille de la veste, elle peut se remplir de 17 à 24 litres d’air en quelques millièmes de secondes.

Comment fonctionne la veste Cirrus ?

La veste s’enfile de manière très classique, il suffit alors d’appuyer trois sur le bouton on/off pour éclairer la lumière verte, signe qu’elle est opérationnelle… Il faut ensuite remonter la fermeture éclair jusqu’au cou pour qu’elle soit totalement efficace… Au retour, il suffit d’appuyer sur le même bouton trois fois pour la mettre hors service. Imaginons que la veste se soit déclenchée lors d’une chute et qu’elle vous ait protégé… Elle se dégonflera toute seule au bout de quelques minutes et il suffira de remplacer la cartouche de gaz pour pouvoir la réutiliser. Il est également possible de la porter avec un sac à dos à condition que les bretelles ne soient pas serrées sur la veste airbag. En termes de visibilité, elle offre aux automobilistes la possibilité de vous voir à 150 mètres, grâce à un tissu technologique qui contient une enduction irisée de microbilles de verre qui réfléchissent la lumière.

Elle dispose également d’une poche tactile smartphone, de mitaines sous manches, d’une poche secrète pour clé d’antivol, d’un bas de veste arrière rallongé et d’un cordon de serrage de bas de veste. Cette veste airbag est homologuée en France comme équipement de protection individuelle de niveau 2 certifié CE, protocole CRITT-SL n°ACDE-001 : 10/2019 et aux Etats-Unis sous les normes FCC, UL et IEC 62368-1. La veste airbag Cirrus est actuellement disponible en précommande avec une réduction de 20% par rapport au prix de vente soit 584€ au lieu de 730€ avec une livraison prévue dès la fin du mois d’octobre 2022. Vous pouvez la précommander sur le site Urban Cirrus.