Cette veste conçue pour survivre à la fin du monde résiste au feu, la lave, l’érosion chimique (et aux zombies)

Dans le monde, il existe une catégorie de personnes que l’on appelle les survivalistes. Le mouvement du survivalisme est apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis lors de la Guerre Froide. Ces personnes se préparent à l’apocalypse en modifiant leurs habitations, en effectuant des stages de survie ou encore en stockant d’impressionnantes quantités de nourriture. Tous ont un point commun : se préparer à une catastrophe éventuelle, qu’elle soit naturelle, économique, sanitaire ou nucléaire. Les survivalistes construisent par exemple des abris antiatomiques, ou se dotent de vêtements qui pourraient les aider à survivre à une fin du monde. Vollebak,“une marque de vêtements britannique spécialisée dans les vêtements de sport et d’aventure pour hommes” vient de lancer la Doomsday, une veste qui peut vous aider à survivre à l’apocalypse. Présentation.

Une veste un peu spéciale

Selon les survivalistes, la fin du monde pourrait venir du réchauffement climatique et cette veste est prévue pour faire face à la colère de Dame Nature, si nous venions à entrer dans des conditions plus qu’extrêmes. Lancée sur le site Vollebak le 27 janvier dernier, elle est sensée faire face à des incendies éclairs, l’érosion chimique ou encore à la lave noire. La veste Doomsday (Apocalypse en français) est fabriquée avec un tissu absolument spécial puisque c’est celui inventé par le Dr Carl Marvel, pour la mission Apollo de la NASA dans les années 50. Ce matériau s’appelle de la polybenzimidazole (PBI) et Vollebak le décrit comme une fibre ayant une stabilité thermique et chimique exceptionnelle. Elle serait capable de conserver son intégrité, même en ayant été exposée à des produits chimiques ou de l’abrasion. Contrairement à d’autres matériaux ignifuges, elle ne se fissure pas et ne se raidit pas. D’ailleurs, elle pourrait même permettre de survivre dans l’espace selon le fabricant !

Les accessoires de cette veste apocalyptique

Le design de la veste s’inspire des films d’attaques de zombies, même si les fabricants pensent peu probable une attaque à la Walking Dead. La capuche par exemple, permet de sceller complètement le visage en laissant juste un trou d’air pour respirer. 23: c’est le nombre de poches que vous trouverez sur cette veste. Autant vous dire que vous pourrez emporter tous vos outils de survie; il faudra juste savoir où vous les avez glissés en cas d’urgence… Par ailleurs, ces poches présentent la double fonction (de poche et) de pouvoir être remplies d’isolant pour vous garder au chaud au cas où. Enfin, pour une petite sieste pendant une accalmie, vous pourrez utiliser la veste comme sac de couchage, on ne sait jamais…

Combien ça coûte ?

Comme la plupart des objets destinés aux survivalistes, la veste Vollback est loin d’être donnée. Les concepteurs de ces objets utilisent souvent des matériaux spéciaux comme ici le BPI, ce qui fait évidemment grimper son prix. Il faudra donc débourser 1145€ pour optimiser vos chances de survivre à une apocalypse. On ne peut pas vraiment dire qu’elle soit magnifique, et on ne sait pas vraiment si elle est capable de vous protéger de la fin du monde, mais on sait qu’elle est disponible pour des envois dans le monde entier. Le reste n’est qu’une affaire de goût et de budget !