Originaire du Japon, la technique « arc-en-ciel » permet de sécher les vêtements plus rapidement

Comment faites-vous sécher votre linge ? Si vous utilisez le sèche-linge, vous savez déjà que ce n’est pas très économique, mais nous n’avons pas toujours le choix. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un étendoir à linge, que moi, j’appelle un Tancarville ! Lorsque vous étendez votre linge sur l’étendoir, il est évidemment plus long à sécher que dans un sèche-linge et pourtant, c’est beaucoup plus économique. Il existe une méthode japonaise dite « arc-en-ciel » qui permet de gagner du temps pour sécher le linge, sans recourir au sèche-linge électrique. Laquelle ? Je vous la présente immédiatement et vous la pratiquez peut-être même sans le savoir.

La méthode « arc-en-ciel », l’astuce japonaise pour sécher le linge en un temps record

Au Japon, les logements sont parfois minuscules, et c’est de ce constat qu’est née cette méthode « arc-en-ciel ». Une astuce qui demande un minimum de logique et de stratégie, et qui s’adapte aux étendoirs pliables, muraux, ou même ceux de types parapluies ou tours. Concrètement, le placement des vêtements permettra une meilleure circulation de l’air et par conséquent, un séchage plus rapide. L’idée est donc de les placer en arc-en-ciel, afin que l’humidité s’évapore plus vite. De plus, cela évite aussi les odeurs de linge pas toujours agréables.

La disposition des vêtements pour réaliser cette astuce

L’idée est simple et astucieuse : en plaçant les vêtements longs comme les pantalons ou les serviettes au centre de l’étendoir, vous maximisez l’espace disponible. Les vêtements de taille moyenne, tels que les chemises ou les t-shirts, sont ensuite disposés autour de ces éléments centraux. Enfin, les plus petits articles, comme les sous-vêtements ou chiffons, trouvent leur place sur les côtés. Ce système de répartition crée une forme arquée qui favorise la circulation de l’air, accélérant ainsi le séchage. Pour les chaussettes, l’utilisation d’un séchoir à pinces permet de les suspendre efficacement sans occuper trop de place, sinon vous pouvez les placer aux extrémités de votre arc-en-ciel !

Pulls, vestes et vêtements épais, comment fait-on pour les étendre ?

Si vous pratiquez cette méthode, vous devrez optimiser le chargement de votre lave-linge et intégrer des vêtements épais à la place des longs vêtements. Les pulls et autres mastodontes devront se trouver au centre de l’étendoir, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. De plus, et même si vous n’utilisez pas la méthode arc-en-ciel, vous devrez veiller à ne pas les replier sur eux-mêmes et à les espacer suffisamment les uns des autres.

Le meilleur emplacement pour l’étendoir

Si vous disposez d'un radiateur, c'est évidemment le meilleur endroit, même si vous ne devrez pas le coller à ce dernier pour éviter un incendie. Par temps ensoleillé et puisque vous devez normalement aérer au moins 10 minutes chaque jour, même en hiver, vous le placerez devant la fenêtre évidemment. En revanche, évitez à tout prix les endroits humides, comme la cave ou une véranda non chauffée. Alors ? Connaissiez-vous cette méthode japonaise ou venez-vous de la découvrir ?