Des odeur de renfermé sur vos vêtements ? Electrolux invente un déshumidificateur innovant pour les penderies

Lorsque revient le printemps, vous ressortez vos chemisettes, vos shorts et t-shirts qui ont passé plus de trois mois dans votre armoire. Lors d’un hiver un peu froid et surtout humide, il arrive que vous ayez la mauvaise surprise de voir vos vêtements moisis ou portant l’odeur d’un enfermement forcé, serrés les uns contre les autres. En effet, la majorité ne pense pas à aérer ses vêtements de temps en temps pendant l’hiver. Pour permettre à vos vêtements de rester toujours parfaitement secs et en bon état, Electrolux invente l’Humitex. C’est un dispositif sans fil, connecté et élégant qui permet à vos vêtements de rester secs plus longtemps. Découverte.

Un « aérateur de vêtements », pourquoi faire ?

Lorsque vous rangez vos vêtements d’été ou d’hiver, ils dégagent souvent une odeur de renfermé, voire de moisi. Il faut alors tous les passer à la machine avant de pouvoir les reporter. Qui plus est, les vêtements empilés et entassés peuvent aussi s’abîmer avec l’humidité, moisir et être bons à jeter lorsqu’il faudra les remettre dans l’armoire. Qui dit moisissures, même invisibles, dit aussi potentielles allergies, éruptions cutanées, etc. Pour tenter de répondre à cette problématique, des étudiants de l’institut de design d’Umeå, Ellis Walker, Mattias Nordin, Jinying Cheng se sont joints à Thilo Maximilian Fiebig d’Electrolux. Ensemble, ils ont inventé une solution intelligente et minimaliste pour vous aider à garder vos vêtements aérés.

En quoi est-ce différent des produits existants ?

Les seules solutions existantes à l’heure actuelle sont les petits déshumidificateurs à placer dans l’armoire ou les absorbeurs d’humidité. Le problème étant qu’ils sont peu esthétiques, qu’ils prennent de la place et qu’ils sont peu pratiques. Il faut, par exemple, les vider fréquemment. L’invention des étudiants baptisée HumiTex permet de garder l’humidité à distance des vêtements et d’en éliminer les odeurs. En réalité, il fait circuler l’air à l’intérieur de l’armoire en maintenant l’équilibre avec une humidité normale. Il se suspend simplement dans le placard et comme il est connecté, il informe l’utilisateur par notification lorsqu’il est temps de le vider.

Comment fonctionne-t-il ?

HumiTex se dote d’un réservoir d’eau qui peut facilement être retiré pour être vidé. Il dispose également d’un bec verseur afin de faciliter le vidage. Electrolux ne souhaitait pas proposer un appareil alimenté par fil ou câble électriques. Il fonctionne donc grâce à des ailettes de radiateurs qui refroidissent l’air pour déclencher la condensation. Si le ventilateur est en présence d’air humide, il est aspiré par la partie supérieure puis l’eau condensée vient s’égoutter dans le bac de récupération.

HumiTex est un produit conçu pour les maisons intelligentes, du futur et se destine notamment aux personnes qui vivent dans de petits espaces, à ceux qui ont peu de solution de stockage ou d’aération. Le produit fait partie d’un consortium qui regroupe trois autres dispositifs qui s’axent autour de la vie quotidienne des célibataires :

Adapté : un hub haut de gamme qui utilise l’espace vertical de la cuisine pour organiser les petits appareils de cuisine sous forme de meuble ou de fixation murale.

Jodana : un écosystème de tables de cuisson qui s’adaptent à la situation de l’utilisateur.

Sensea : offre une expérience de consommation rituelle et sensorielle.

Plus d’informations sur electroluxgroup.com.