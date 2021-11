Maison humide : ne commettez pas ces erreurs !

Lorsque nous achetons une maison, ce que nous redoutons le plus est l’humidité. Lorsque celle-ci s’installe, il devient vite difficile de s’en débarrasser, et elle peut vite détériorer les murs, la charpente ou encore la toiture. L’humidité entraîne généralement un développement de champignons et de moisissures ainsi qu’une multiplication des insectes nuisibles. Autant dire qu’il ne vaut mieux pas l’avoir comme colocataire !

Pour en venir à bout, nous avons tendance à utiliser certaines méthodes qui ne seraient en réalité pas très efficaces, voire pourraient même augmenter le taux d’humidité dans notre logement. Voici 4 erreurs à éviter.

Abuser du chauffage pour vaincre l’humidité

Parmi les idées reçues pour vaincre l’humidité, la solution de chauffer sa maison humide afin de permettre l’évaporation du trop plein d’eau peut sembler très logique. Or, cette méthode va en réalité produire l’effet totalement inverse. En augmentant la chaleur présente dans votre logement, la quantité d’eau qui se trouve dans l’air va également augmenter, justement par effet d’évaporation… A éviter !

Camoufler les moisissures

Bien souvent, l’humidité présente dans votre maison laisse des traces. Lorsque l’air de votre logement est humide, des champignons ainsi que des moisissures apparaissent sur les murs. Ces moisissures peuvent vite devenir un problème et essayer de les camoufler est normal. Néanmoins, repeindre vos murs infestés n’est pas la bonne solution. Vous ne les verrez certes plus mais elles seront encore bien là, juste en dessous la peinture.

Il en est de même pour l’enduit qui ne fera également que camoufler les moisissures. De plus, abuser des produits chimiques n’est pas non plus une bonne option. Ils ne feront qu’absorber la moisissure. La meilleure solution pour désinfecter vos murs reste le vinaigre blanc. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous avez du mal à en venir à bout.

Exagérer sur l’isolation

Tout comme abuser du chauffage, trop isoler votre maison pourrait avoir l’effet inverse de celui désiré. Il est vrai qu’une bonne isolation est très importante afin de garder la chaleur lors des périodes hivernales, mais il faut veiller à bien aérer et ventiler les pièces de votre maison: plus celle-ci est isolée, plus vous risquez de garder la chaleur à l’intérieur, augmentant ainsi les risques de voir l’humidité s’installer. Veillez également à ne pas obstruer les grilles de ventilation.

Utiliser un déshumidificateur comme ultime solution

En toute logique, l’utilisation d’un déshumidificateur vous permettra de diminuer l’humidité présente dans votre maison. Cependant, celui-ci n’est qu’une solution temporaire: il ne vous débarrassera pas totalement de l’humidité si celle-ci est d’origine structurelle. Le déshumidificateur n’est utilisé que sur une courte période, le temps de trouver l’origine de l’humidité qui s’est installée dans votre maison.